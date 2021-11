Cleber Melo: o perito judicial que deixou a carreira de sucesso para se tornar o leiloeiro mais procurado do nordeste

Hoje, Cleber trabalha em leilões de todo o país

A carreira de sucesso não foi o bastante para Cleber Melo. Ele deixou a perícia judicial para trabalhar na Leilões PB, que hoje é uma grande empresa do setor no Brasil. A marca presta serviços para várias empresas e instituições governamentais e é destaque no norte, nordeste e centro-oeste do país.

A vida de Cleber mudou completamente há oito anos. "Eu vi que o mercado estava precisando de profissionais no ramo da leiloaria. Então, eu tive que mudar. Eu deixei de ser perito judicial para ser leiloeiro oficial", disse Melo.

O leiloeiro tinha uma profissão estável como perito judicial, mas decidiu mudar a área completamente e trabalhar com leilões

Sobre os leilões, Cleber disse que já vendeu vários tipos de imóveis, com valor de mais de R$15 milhões. O leiloeiro confessou que agregando materiais vendidos, o valor pode chegar até mais de R$200 milhões. Ele já trabalhou em leilões para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Caixa Econômica, Justiça Trabalhista, seguradoras, particulares, empresariais e muito mais.

Os veículos que são apreendidos e ficam no pátio por mais de 60 dias são leiloados

Para chegar ao sucesso como leiloeiro oficial, Cleber diz que o segredo foi o investimento. “A gente investiu em muitos pátios, que é onde guardamos os bens que vão ser leiloados. Entramos para competir com grandes leilões de São Paulo, Rio de Janeiro… então, tivemos que investir”, explica.

A Leilões PB é especializada na logística de remoção e guarda de veículos, máquinas e equipamentos, e venda desses bens e de imóveis

Em outubro, os leilões voltaram a acontecer presencialmente após longos meses sendo feitos apenas de forma virtual. As pessoas que quiserem participar precisam ter mais de 18 anos. Os leilões acontecem na sede da empresa, no endereço Rodovia BR 230 com BR 101 S/Nº, KM 32,2 – Manguinhos, Bayeux/PB.