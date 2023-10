Cleber Machado, ícone da narração esportiva, leva seu talento para o rádio

Novo projeto promete boletins diários de alta qualidade para emissoras de todo o Brasil

Cleber Machado, o narrador esportivo que conquistou o coração dos brasileiros com sua voz marcante, está pronto para um novo desafio. Após uma estreia bem-sucedida no SBT, ele agora mira o mundo do rádio.

Cleber Machado investe em projeto ousado no rádio

O narrador anunciou uma parceria estratégica entre a Agência Oceano e a Ageimagem Comunicação, ambas já conhecidas por produzirem conteúdo para o SBT e SBTNEWS. O objetivo dessa colaboração é a produção de boletins diários sobre os acontecimentos do mundo esportivo, que serão distribuídos para emissoras de rádio de todo o país.

O jornalista e narrador esportivo Cleber Machado – Foto: Agência Oceano

Esse projeto promete oferecer um conteúdo exclusivo que irá enriquecer as programações das emissoras de rádio. Os boletins diários contarão com a qualidade e o profissionalismo que tornaram Cleber Machado uma figura tão querida entre os fãs de esportes.

Com essa nova empreitada, Cleber Machado promete manter seu compromisso com a clareza, educação e simplicidade que sempre o caracterizaram, trazendo informações esportivas de qualidade para um público ávido por conhecimento.