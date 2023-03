Clayton Nascimento: a superação e o talento de um ator negro na periferia de São Paulo

Intérprete se destacou no espetáculo “Macacos” que discute o racismo estrutural

Clayton Nascimento, ator, diretor e dramaturgo, foi o grande vencedor do prêmio Shell de teatro, um dos mais almejados do cenário teatral brasileiro. A cerimônia ocorreu no dia 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial, e marcou uma vitória importante para a representatividade no teatro brasileiro.

“Que esse prêmio chegue à casa de cada preto pobre da periferia”: a luta contra o preconceito e a vitória de Clayton Nascimento

Clayton, que cresceu na periferia de São Paulo e é filho de família nordestina, se destacou pelo seu talento multitarefas, além de ser um exemplo de superação de desafios e obstáculos. Ele é professor, ator e preparador de elenco em produções de sucesso, e já foi indicado e premiado em diversos festivais nacionais.

O espetáculo “Macacos”, escrito e dirigido por Clayton, aborda a estruturação do racismo no Brasil sob o olhar de uma pessoa negra, e tem conquistado sucesso de crítica e de público em todas as cidades por onde passa.

Clayton Nascimento é o vencedor do Prêmio Shell de melhor ator

A vitória no prêmio Shell de teatro é considerada por Clayton a cereja do bolo em sua carreira, que conta com mais de 10 prêmios conquistados em festivais nacionais. O ator afirmou que se sente honrado em receber o prêmio ao lado de nomes consagrados como Odilon Wagner, Zé Carlos Machado, Luiz Lobianco, Rodrigo Pandolfo e Paulo Marcello.

“Que esse prêmio chegue à casa de cada preto pobre da periferia e ele veja que é possível sonhar”, afirmou o ator já com o troféu em mãos. A conquista de Clayton é uma inspiração para todos aqueles que, assim como ele, lutam diariamente para superar as adversidades e alcançar seus sonhos.