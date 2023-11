Cláudia Zanni: Uma trajetória marcante no lançamento do livro “Mulheres Inspiram Mulheres volume 2”

A obra será lançada no dia 4 de dezembro, às 18h, na Livraria da Travessa do Shopping Villa Lobos

A medida que o lançamento do livro “Mulheres Inspiram Mulheres volume 2” se aproxima, a escritora Cláudia Zanni, uma das participantes da obra, compartilha sua inspiradora trajetória. A empreendedora, que teve seu início no universo da TV como cabeleireira e maquiadora no SBT, faz parte da equipe de beleza da emissora há 14 anos.

Na TV Bandeirantes, Claudia desempenha um papel fundamental como responsável pela maquiagem em diversos projetos, incluindo os programas “Café com Bobagem” e “Programa Nós na Firma”, com Moacir Franco e Ana Paula Minerato, entre outros. Além disso, atua na produtora do renomado chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, coordenando e sendo responsável pelo programa dele e por todos os programas gravados lá.

Com uma dedicação exclusiva de 14 anos, Cláudia Zanni é responsável pela maquiagem e cabelo do apresentador Raul Gil no SBT. Além de seus compromissos na televisão, Zanni também é apresentadora do programa “Além Da Make”, exibido na TV Osasco e VRT Channel, onde recebe artistas com histórias inspiradoras e conteúdo significativo.

O lançamento do livro “Mulheres Inspiram Mulheres volume 2”, está agendado para o dia 4 de dezembro, às 18h, na Livraria da Travessa do Shopping Villa Lobos. Cláudia Zanni irá se unir a outras mulheres inspiradoras na celebração da força feminina durante o evento.

Organizado por Flávia Salim e apoiado pelo Movimento Inspira Mulheres e Club Movimento, este segundo volume da obra vai além de uma simples coletânea de histórias, sendo um mosaico de 15 narrativas poderosas e resilientes, escritas por mulheres de diversas idades, origens e profissões.

O evento de lançamento promete ser uma celebração inesquecível da força feminina, marcando não apenas a chegada de uma obra inspiradora, mas também homenageando todas as mulheres que se tornaram fontes de inspiração ao longo das histórias compartilhadas nos livros anteriores.