Claudia Raia revela: sua personagem em Patos! é uma incógnita de emoções

A atriz e cantora discute a dualidade de sua personagem Erin e destaca o toque amoroso da produção

Em uma reviravolta inusitada e cheia de plumas, a Universal Pictures, em parceria com a Illumination, promete encantar o público brasileiro com sua mais recente animação, “Patos!”. Com uma equipe estelar de dubladores, o filme promete levar os espectadores a uma jornada hilária e emocionante, repleta de personagens adoráveis e momentos memoráveis.

Em um vídeo especial, os renomados artistas que deram vida aos protagonistas compartilham os desafios e alegrias de dar voz a esses personagens únicos. Ary Fontoura, que interpreta o Tio Dan, revela entre risos: “Eu nunca tinha feito um pato”. O ator compartilha detalhes sobre como incorporou sua voz, personalidade e humor ao personagem, criando uma experiência única para os espectadores.

Já Claudia Raia, responsável pela dublagem da misteriosa garça Erin, destaca a dualidade de sua personagem. “Você não sabe se ela é uma vilã, se está ali para acolher ou abocanhar aquela família de patinhos”, revela a atriz, ressaltando o ponto forte do filme: uma trama amorosa centrada na importância da família.

O chef de cozinha e empresário Henrique Fogaça também compartilha sua experiência maravilhosa ao dar voz ao chef de “Patos!”. Entre sabores e risadas, Fogaça destaca as semelhanças entre ele e seu personagem, prometendo uma conexão única entre o público e a história.

Danni Suzuki, que interpreta Lelé, a inusitada pomba do filme, revela que dar voz ao personagem foi algo completamente novo para ela. “Nunca pensei que algum dia iria interpretar uma pomba”, confessa a atriz, acrescentando que o filme possui uma história “muito bonita e muito forte emocionalmente”. Suzuki planeja assistir ao lado de seu filho, o pequeno Kauai, de 12 anos, prometendo uma experiência para todas as idades.

Dirigido por Benjamin Renner, cineasta indicado ao Oscar, “Patos!” narra as divertidas férias de uma família como nenhuma outra, em uma aventura repleta de companheirismo, emoção e, é claro, muitas risadas. Com estreia marcada para 4 de janeiro em todo o país, o filme também estará disponível em versões acessíveis, proporcionando a todos a oportunidade de se encantar por esse universo mágico. Consulte os cinemas da sua cidade e prepare-se para mergulhar no mundo encantador de “Patos!”.