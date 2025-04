Cláudia Raia e Fernanda Lima levantam a voz pela menopausa, mas condição ainda é negligenciada pela saúde pública

Mais de 30 milhões de mulheres estão na menopausa no Brasil, mas apenas 238 mil foram diagnosticadas no Sistema Único de Saúde (SUS). Enquanto isso, o país conta com 40 mil ginecologistas, mas somente 18% sabem prescrever terapia hormonal. Os números são alarmantes e revelam um cenário de negligência institucional.

Falta de acesso à terapia hormonal deixa milhões de mulheres à mercê de sintomas, como ansiedade, depressão e perda de memória. (Divulgação)

O assunto vem ganhando cada vez mais repercussão com a ajuda de celebridades como Cláudia Raia, que após um grande sucesso em Portugal, estreia em São Paulo, em junho, a peça Cenas da Menopausa, que também conta com a apresentadora Fernanda Lima. Ainda assim, o quadro é de total abandono das mulheres. “As que podem pagar por um tratamento seguem em frente. As que não podem, padecem em silêncio. Isso é justo?”, questiona Fabiane Berta, ginecologista, pesquisadora e fundadora do MyPausa, um movimento que busca transformar a forma como o país enxerga e trata a menopausa.

Por décadas, a menopausa foi reduzida a ondas de calor e sudorese noturna, mas a verdade é que mais de 100 sintomas estão associados a essa fase, afetando as mulheres de forma física, emocional e cognitiva. Ansiedade, depressão, insônia, palpitações, boca e olhos secos, dores articulares, perda de memória, crises de pânico, enxaquecas e até formigamento são apenas alguns dos sintomas que milhões de brasileiras enfrentam diariamente sem sequer saber que estão relacionados à menopausa.

Drª Fabiane Berta explica que a menopausa vai muito além dos “calores”, existem centenas de sintomas associados a essa fase e muitas mulheres sofrem sem conhecimento e diagnóstico. (Divulgação)

“A menopausa não é apenas sobre calorões. Existem centenas de sintomas associados a essa fase e muitas mulheres não os reconhecem. Elas sofrem em silêncio, sem saber que é sobre ela, a menopausa”, alerta a pesquisadora.

A falta de diagnóstico e tratamento adequado leva muitas a questionarem sua sanidade mental. Sem respostas, acabam medicadas com antidepressivos quando, na verdade, precisavam de um acompanhamento adequado para o climatério.

Ainda de acordo com a ginecologista, a menopausa não afeta apenas a saúde das mulheres, mas também suas carreiras, autoestima e autonomia financeira. Milhares delas pedem demissão nessa fase da vida porque não se sentem capazes de manter a produtividade. Dificuldade de concentração, crises de ansiedade e falta de suporte adequado dentro do ambiente corporativo fazem com que muitas sejam levadas ao limite.

Para Fabiane Berta, um dos maiores retrocessos na área foi a descontinuação do implante de estradiol, um tratamento amplamente conhecido há mais de 20 anos e descontinuado não por ineficiência do produto, mas por questões políticas. “O estrogênio em pellet hormonal precisa ser retomado em todo o país urgente. Não há justificativa para a ausência de um tratamento seguro, eficaz e acessível para as mulheres”, destaca.

A menopausa não é uma experiência única e padronizada. Cada mulher tem suas singularidades e o acesso à terapia hormonal reforça e democratiza isso. Berta finaliza dizendo que o Brasil precisa acordar para a menopausa. “O que estamos esperando, que mais mulheres adoeçam? Que mais mulheres abandonem seus empregos? Percam sua qualidade de vida? Desistam? Se hoje o Brasil não sabe lidar com a menopausa, imagine o que vai acontecer quando as próximas gerações chegarem a essa fase?”.