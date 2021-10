“Eu entendi o que vim fazer no mundo no dia em que eu pari esses dois seres”, declara Cláudia Raia sobre os filhos

Em conversa com Naná Karabachian, a atriz falou sobre carreira e família

A atriz Claudia Raia foi a convidada do último “Hora da Naná”, programa comando por Naná Karabachian, que foi ao ar na última sexta-feira (1º). Durante o papo super divertido e descontraído, a atriz abriu o coração falando sobre sua família e sua carreira, inclusive um pacto que fez com Deus: “Já combinei tudo com Deus: vou descansar no palco, muito linda, muito plena”, revela sobre sua própria morte.

Quando perguntada sobre a família, a esposa de Jarbas Mello fala com o olhar brilhando. “Foi minha mestra, minha condutora, sempre me colocando com o pé no chão, no lugar do trabalho, da luta”, declarou sobre sua mãe, a bailarina Odette Raia, que faleceu aos 95 anos. E sobre os filhos, ela diz que só entendeu sua missão no mundo após dar a luz a Enzo Celulari e Sophia Raia, frutos de seu casamento com seu ex marido, o ator Edson Celulari, que inclusive, anunciou que será pai novamente nesta semana.

E surpreendendo a muitos, Claudia conta que se não fosse atriz seria médica por amar cirurgia, mas que, de certa forma, se considera uma médica da Alma assim como todos os artistas. Inclusive, sobre sua carreira, a atriz rasga elogios e diz que antes de falar já falava com o corpo, considerando a dança, seu oxigênio. Praticante do budismo, Raia conta que é mais do que religião, é uma filosofia de vida, e conforme vai envelhecendo obteve um grande aprendizado: “Meu exercício, depois dos 50, é falar menos e ouvir mais. Pedir colo é outro aprendizado”, conta.

A entrevista completa pode ser assistida, gratuitamente, no site do Teatro Unimed (www.teatrounimed.com.br). Já estão disponíveis as entrevistas com Ana Carolina, Reynaldo Gianecchini, Mart’nália, Elias Andreato e Seu Jorge.