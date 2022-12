Claudia Meireles revela os motivos para você passar o Réveillon em Caraíva

Amante de viagens, a colunista do Portal Metrópoles explica as vantagens do destino no nordeste do Brasil

Cidade do litoral da Bahia se transforma na época de celebrar o Ano-Novo Sol, praia, festas, clima descontraído e um cenário paradisíaco. Assim costuma ser descrita a celebração do Ano-Novo em Caraíva, comunidade litorânea que fica em Porto Seguro, na Bahia. Charmosa e aconchegante, Caraíva tem tudo que você precisa para uma virada de ano incrível

O vilarejo, que tem um clima de isolamento na maior parte do ano, se transforma no Réveillon. Atualmente, é considerado um dos melhores lugares para se passar a virada de ano no Brasil. “Caraíva é magnífica. Quem passa o Réveillon na vila não se arrepende e fica com vontade de acompanhar a passagem de ano lá novamente”, afirma Claudia Meireles, colunista do portal Metrópoles e amante de viagens. A jornalista, referência na cobertura de estilo de vida no País, indica o Réveillon em Caraíva para quem gosta de intercalar o clima tranquilo de praia com muitas festas ao som de variados ritmos nacionais. “O ideal é ficar por lá vários dias, chegando antes e indo embora alguns dias depois do Ano-Novo. Muita coisa acontece no vilarejo, então, não é uma experiência monótona”, explica a colunista. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A cidade tem uma programação especial para o ano novo

Segundo Claudia, em Caraíva, tudo é acessível a pé e não passam carros pela região. O único ponto negativo é que dificilmente se consegue sinal de internet. “Fotos nas redes sociais ficam para depois”, resume. Além disso, comparada a outros destinos turísticos da Bahia, como Trancoso e Barra Grande, Caraíva ainda sai mais barato. “O pacote de festas envolve dias logo após o Natal até os primeiros dias de janeiro. Vale a pena comprar o pacote completo com antecedência”, indica a jornalista. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Claudia Meireles desbrava cidade do litoral da Bahia e indica para a virada de ano O vilarejo, no entanto, não se resume a festas. Claudia conta que a região fica movimentada ao longo dos dias, com muitas atrações culturais para acompanhar. “Durante o dia, o turista pode visitar a aldeia indígena e aproveitar as refeições locais, além de conhecer as belas praias da região. Sem contar que a cidade é alegre e os residentes são hospitaleiros”, comenta Claudia. “Quem já esteve lá concorda comigo: Caraíva proporciona um fim de ano inesquecível”, destaca.