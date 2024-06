Clarissa Oliveira lidera novo programa de Análises da CNN Brasil”

A jornalista Clarissa Oliveira está prestes a comandar o novo programa de análises da CNN Brasil, intitulado “O Ponto”. Com estreia marcada para julho, o programa contará com a presença de analistas e repórteres do canal, além de convidados de outros veículos de comunicação. A proposta central de “O Ponto” é repercutir, analisar e contextualizar os principais assuntos da semana, oferecendo ao público uma visão mais aprofundada dos fatos.

Sob comando de Clarissa Oliveira, programa oferece múltiplas perspectivas sobre temas atuais

Seguindo os pilares da relevância e equilíbrio do jornalismo da CNN Brasil, “O Ponto” busca abordar com profundidade os temas mais atuais e relevantes do momento. O programa promete uma leitura detalhada dos acontecimentos, trazendo diferentes visões e contextos sob o olhar de especialistas com amplo conhecimento dos assuntos discutidos.

Diretor de Jornalismo da CNN Brasil, Givanildo Menezes

De acordo com o Diretor de Jornalismo da CNN Brasil, Givanildo Menezes, o novo programa trará “uma análise isenta e os diferentes ângulos das notícias mais relevantes da semana”. Ele destaca o formato dinâmico de “O Ponto” e a capacidade de Clarissa Oliveira e dos outros jornalistas de oferecerem os elementos necessários para que o público possa formar sua própria opinião.

Clarissa Oliveira, que possui 25 anos de carreira e uma vasta experiência em coberturas políticas, vê no novo programa um desafio e uma oportunidade. “Vamos receber outros jornalistas para mostrar a informação além dos fatos. Vamos contar como a notícia nasce e explicá-la pelo olhar de quem a vive todos os dias”, afirma Clarissa.

Antes de se juntar à CNN Brasil em agosto de 2023, Clarissa Oliveira trabalhou nas redações da Folha de S. Paulo e do grupo O Estado de S. Paulo. Em Brasília, ela foi colunista do iG e também diretora da sucursal deste portal, além de repórter especial da TV Band. Recentemente, atuava como colunista de Política e apresentadora na revista Veja, em São Paulo.

A estreia de “O Ponto” é aguardada com grande expectativa, tanto pelo público quanto pelos críticos de mídia. A CNN Brasil aposta na experiência de Clarissa e na qualidade de sua equipe para oferecer um programa que não só informe, mas também promova uma reflexão crítica e profunda sobre os principais acontecimentos da semana.

“O Ponto” estreia em julho e promete ser uma adição significativa à grade da CNN Brasil, reforçando seu compromisso com a qualidade e a profundidade do jornalismo analítico.