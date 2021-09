Empresária Clarissa Delpupo encontra o equilíbrio perfeito entre os negócios e a família

Ser mãe, empresária e mulher, vem se tornando uma tarefa de sucesso ainda para poucas mulheres

Num mundo onde o empreendedorismo e a maternidade crescem a cada dia, a difícil tarefa é sem dúvida, encontrar o equilíbrio ideal para seguir as mais diferentes funções que precisamos exercer.



Ser mãe, empresária e mulher, vem se tornando uma tarefa de sucesso ainda para poucas mulheres. Criada numa família de avós e pais empresários Clarissa não poderia seguir outro destino. Formada em Administração de empresas, desde cedo administrava e criava soluções inovadoras para os negócios da família.



E em meio a tantos projetos, o sonho de formar uma família tornou-se inevitável. E assim como na vida da maioria das mulheres, ela precisou de dividir nos mais diferentes papéis; o de mulher, mãe, empresária e dona de casa.

Empresária Clarissa Delpupo investe em semi-jóias



Sim,mas acredite se quiser, é possível ser feliz e conseguir separar todos esses papéis! A empresária confessa que o mais importante é a persistência em tudo o que se faz. Reservar um tempo para você cuidar do corpo e da mente, te ajuda a conseguir dar conta das ocupações de casa, dos filhos, do marido e dos negócios.Por isso ela não abre mão de sua rotina diária de treinos, de seguir uma alimentação balanceada e alguns cuidados com o corpo para conseguir cumprir semanalmente sua agenda lotada de compromissos e reuniões.



Hoje ela possui uma marca de semi-jóias, a @leclajewelry, onde comanda desde a criação e design das peças até as vendas, trabalha ao lado do marido em empresas ligadas ao mercado imobiliário e na administração de uma loja de movéis planejados @appenincabinetslakenona . Mora em Orlando nos EUA, e admite que também faz muitos afazeres de casa, já que a cultura do Americano é muito diferente do Brasileiro, que possui ajudantes para todos os serviços do lar. E apesar de toda essa intensa rotina, Clarissa confessa que vive a sua melhor fase!



“ Estou vivendo a fase da minha realização pessoal, da minha maturidade mental para enfrentar todos os novos desafios da vida. A fase que me ensinou a não desistir de nada, e criar a serenidade para conseguir empreender mesmo à distância quando o assunto é home Office. A fase da vida que me ensinou a não querer dar conta de tudo, porque isso seria mesmo impossível. A fase da vida que me fez olhar para dentro de mim e descobrir que eu consigo passar essa ajuda para outras pessoas.”

Empresária é uma grande referência para mãe e mulheres empresárias



E com tantas qualidades até o instagram @clarissadelpupo vem sendo motivo de ajuda para muitas mães, mulheres e empresárias que procuram dicas e soluções para as mais diferentes questões do dia a dia.

Entre suas lições de vida, acho que a melhor seria “Se priorizar e se valorizar é à base de tudo nessa vida, porque para você cuidar do outro, via de regra, é necessário que você esteja bem e feliz.”