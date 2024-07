Claire Juliani e Ana Clara lançam coleção-cápsula inspirada em Batucada

Joinville foi palco do lançamento da nova coleção de moda criada pela modista catarinense Claire Juliani em parceria com a cantora Ana Clara. Esta colaboração, a primeira desse tipo para a artista, apresenta uma coleção-cápsula com 300 peças produzidas em linho puro, incluindo blazer, shorts, calças de alfaiataria e camisas, todas inspiradas no projeto musical “Batucada” de Ana Clara.

Parceria celebra raízes locais com 300 peças de linho puro, destacando o projeto Batucada

A presença da cantora foi constante ao longo de todo o processo criativo. Claire Juliani destacou a sinergia imediata entre as duas, afirmando que Ana Clara traduz o cotidiano da marca em forma de música. “Ao escolher uma nova parceria, sempre buscamos por personalidades que representam a nossa cultura e que, por meio de suas obras, tenham uma forte identificação com nosso cliente. Admiramos o trabalho da Ana Clara e desde nossa primeira conexão aconteceu um match muito grande, porque várias ideias que ela propôs eram muito do que queríamos trazer nessa coleção, o que tornou essa collab fluida”, declarou a modista.

Lançamento celebra a terra natal das artistas e destaca a cultura catarinense em linho puro

O lançamento desta coleção em Joinville, terra natal das duas artistas, não apenas celebra suas raízes locais, mas também destaca a cultura catarinense de maneira autêntica e sofisticada. As peças, feitas de linho puro, prometem trazer frescor e elegância para o guarda-roupa, com uma estética que combina a sofisticação da alfaiataria com a leveza e o conforto do linho.

A coleção já está disponível para compra através do site oficial da marca Claire Juliani , onde os interessados podem conferir todos os itens dessa parceria inovadora que une moda e música de forma harmônica.