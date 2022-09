Cirurgiões brasileiros lançam livro sobre reconstrução após remoção de câncer de pele na face, tema inédito no país

Dr. Felipe Cerci e Dr. Bruno Fantini são renomados cirurgiões de Mohs

Câncer de pele na face deixa marcas difíceis de ocultar. A cirurgia micrográfica de Mohs é a técnica mais precisa para a remoção das principais formas da doença no rosto dos pacientes. Sendo assim, é essencial o domínio das técnicas de reconstrução das feridas cirúrgicas. Este é o tema do livro “Retalhos e Enxertos em Cirurgia Micrográfica de Mohs”, primeiro no país com esse enfoque.

Os autores – , Felipe Cerci e Bruno Fantini – em sessão de autógrafos no lançamento do livro. Foto: Divulgação



O livro foi lançado no mês passado, durante o 75º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, em São Paulo (SP).

Quando comparada com a cirurgia convencional, a cirurgia de Mohs tem duas grandes vantagens: maiores taxas de cura e preservação de tecido sadio, proporcionando maior segurança e melhores resultados estéticos e funcionais.

Os autores-cirurgiões Felipe Cerci (PR) e Bruno Fantini (SP), contaram com a contribuição de especialistas do Brasil, Estados Unidos, Suíça, Espanha, Portugal e Colômbia.

A obra é destinada aos médicos que atuam na cirurgia do câncer de pele, sendo focada na reconstrução da face, couro cabeludo e orelhas, regiões frequentemente acometidas por carcinomas.

Dr. Bruno Fantini

“O livro contempla desde casos simples até complexos, buscando agregar conhecimento tanto para os residentes quanto para os cirurgiões mais experientes”, comenta Bruno.

O grande volume de fotos intra-operatórias (1.484) permite ao leitor visualizar os principais passos das reconstruções. “A falta do passo a passo é comum em livros e dificulta o aprendizado. Nós procuramos oferecer sequências de fotos que facilitem o entendimento das reconstruções. Assim, conseguimos atingir o nosso principal objetivo com o livro, que é compartilhar o conhecimento para beneficiar pacientes por todo o país”, explica Cerci.

Dr. Felipe Cerci

Conteúdo literário

O livro contém dois grandes grupos de capítulos. O primeiro aborda os diferentes métodos de reconstrução e o segundo é dividido em unidades anatômicas da face.

A obra também aborda: introdução à cirurgia de Mohs, correção de cicatrizes, complicações, cirurgia da unha, e técnica operatória. “Independentemente da complexidade de uma reconstrução, todas devem ser realizadas de forma minuciosa para atingir os melhores resultados”, comentam os autores.

A obra foi produzida em dois anos. Como ambos os autores estão envolvidos no ensino da técnica, isso os aproximou das principais dificuldades no planejamento e execução das reconstruções.