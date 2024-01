Cirurgias plásticas íntimas se popularizam no Brasil e promovem consequências positivas para as mulheres

Aumento da autoestima, saúde e qualidade de vida são resultados das cirurgias

A realização de cirurgias plásticas em diferentes partes do corpo e com diferentes finalidades promovem uma maior autoestima, saúde e qualidade de vida para as mulheres, como com a realização das cirurgias íntimas, que vem se popularizando nos últimos anos. Dentre a alta busca por cirurgias plásticas no Brasil, que fazem o país ser o primeiro lugar do ranking com mais operações acumulando um total de 1,3 milhões por ano (segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica – ISAPS), estão as cirurgias plásticas íntimas, que refletem uma mudança na concepção sobre a sexualidade e a independência feminina.

As cirurgias plásticas íntimas possuem diferentes tipos, sendo as mais famosas: a redução dos pequenos lábios (conhecida como ninfoplastia), aumento dos grandes lábios com enxerto de gordura, redução do prepúcio clitoriano (pele que recobre o clitóris), lipoaspiração na região pubiana e lifting pubiano. De acordo com dados da ISAPS, apenas no ano de 2020, 20.334 mulheres escolheram realizar a cirurgia de ninfoplastia, resultando na manutenção da posição de destaque que o Brasil possui nesse setor desde 2013, mas com um aumento expressivo no número de procedimentos íntimos no decorrer dos anos.

Recentemente foi publicado um artigo pelo cirurgião plástico Fabio Nahas, cirurgião plástico da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica), ex vice-presidente da ISAPS e professor universitário da UNIFEST, no qual ele apresenta questões relevantes sobre as operações citadas, como os seus benefícios funcionais, quem pode realiza-las, os riscos presentes, os cuidados que se deve ter no pós-operatório, o valor cobrado e como realizar a cirurgia plástica íntima pelo SUS.