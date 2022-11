Cirurgião dentista Dr. Diego Ujiie revela cinco procedimentos que garantem o sorriso das celebridades

Além de manter a saúde bucal e até mesmo ter uma genética predisposta a uma dentição harmônica, famosos também recorrem a procedimentos dentários em consultório

Quem nunca percebeu que as celebridades sempre estão com aquele sorriso em dia? Dentes absolutamente brancos, alinhados e reluzentes. Mesmo mantendo uma boa higiene bucal, hábitos saudáveis e até mesmo a genética, não duvide: boa parte dos famosos passam por tratamentos para garantir o “sorriso de milhões”.

Segundo o cirurgião dentista Diego Ujiie, especialista em estética e CEO da Restore Sorriso, localizada em São Paulo, hoje em dia, além das academias e das consultas com nutricionistas, tratamentos odontológicos também têm um lugar especial na agenda dos famosos. “Descobriram como ter um sorriso belo, atraente e vibrante utilizando os procedimentos disponíveis nos consultórios dentários”, sintetiza o dentista.

Confira, a seguir, os principais tratamentos utilizados pelas celebridades para manter a boa dentição, de acordo com a experiência do especialista:

Clareamento dentário intenso e prolongado

“Os danos provocados pelo clareamento dentário são mínimos. Com isso, não é incomum celebridades se submetem ao procedimento diversas vezes, até que as manchas e o tom amarelado sejam completamento removidos. Contudo, após se chegar às cores mais claras possíveis, o tratamento ainda não terminou. Para manutenção do brilho e da tonalidade, também são feitos retoques semanais por tempo indeterminado”.

Substituição de resina por porcelana

“As restaurações com resina amarelam e perdem o brilho mais rápido do que as com porcelana. É fácil perceber isso porque o amarelamento das resinas destoa nitidamente dos demais dentes. Por isso, as restaurações em porcelana são mais indicadas para períodos mais longos”.

Cuidado com alimentos

“Os alimentos que ingerimos podem prejudicar, do ponto de vista estético, os dentes e os laminados fixados na cavidade bucal. O principal problema é a pigmentação por ingestão de alimentos ricos em corantes naturais ou artificiais, como vinho, café, chá e determinados legumes. O tabaco também contribui para o amarelamento dos dentes”.

Cirurgia gengival

“Já percebeu como celebridades costumam ter um sorriso harmonioso? O responsável por isso é o alinhamento da gengiva. Tal condição pode ser alcançada por meio de uma cirurgia plástica de correção do desalinhamento e do nivelamento da altura das gengivas”.

Laminados cerâmicos

“Hoje em dia, famosos de todos os tipos já se renderam às facetas laminadas e às lentes de contato dental. Os materiais conseguem corrigir imperfeições que dizem respeito à forma de sorrir e à coloração dos dentes. Não se assuste ao descobrir que um sorriso plenamente branco se deve a facetas ultrafinas”.