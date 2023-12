Cirurgia robótica de Balneário Camboriú alcança avanços e impactos precisos durante procedimento e recuperação de pacientes

Presidente do Comitê de Cirurgia Robótica da Unimed Litoral compartilha resultados que alcançam cirurgiões e pacientes a nível internacional

Em um cenário onde a tecnologia redefine os limites da medicina, a cirurgia robótica atua como uma inovação na abordagem cirúrgica, trazendo benefícios não apenas para os pacientes, mas também para as instituições de saúde e equipes médicas envolvidas. O Dr. Gustavo Becker Pereira, presidente do Comitê de Cirurgia Robótica da Unimed Litoral e também presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia, compartilha os avanços e impactos da tecnologia.

Conforme o médico, a tecnologia da cirurgia robótica não é apenas uma ferramenta avançada, mas uma aliada na promoção de cirurgias mais precisas e seguras. Dr. Gustavo destaca que essa abordagem resulta em uma recuperação mais rápida e tranquila para os pacientes, reduzindo dor, desconforto e o tempo de estadia hospitalar.

O presidente do Comitê salienta a importância dos protocolos internacionais adotados, que abrangem desde a nutrição pré-operatória até diretrizes pós-operatórias. Além disso, certificações máximas nacionais e internacionais garantem que a instituição esteja preparada para oferecer um alto padrão de cuidados. A equipe médica, passa por um rigoroso treinamento, que contribui para o sucesso das cirurgias robóticas, conforme o cirurgião.

Desde o início das operações com o robô em maio de 2022, a UniMed Litoral já realizou 342 cirurgias robóticas. O Comitê, sob a liderança do Dr. Gustavo, mantém-se atualizado com os avanços científicos e tecnológicos, posicionando a instituição como referência não apenas nacional, mas também internacional. “Então hoje a gente recebe cirurgiões de diversos países, da Argentina, Paraguai e Uruguai, Chile, que buscam aprender e trocar experiências. Nossa instituição é vista como uma das principais instituições a nível mundial”, afirma Becker, enfatizando que mais de 50% dos pacientes atendidos são de outros estados.

Um caso exemplar ressalta como a cirurgia robótica pode fazer a diferença na vida dos pacientes. A história de um paciente com um tumor de reto baixo, destaca como a tecnologia robótica permitiu uma cirurgia de alta qualidade, preservando a musculatura e evitando procedimentos invasivos adicionais. “O paciente evitou a necessidade de uma bolsa definitiva, testemunhando a eficácia e precisão dessa inovação”, ressalta o Dr.

Vislumbrando o futuro, o Dr. Gustavo revela planos para implementar a “cirurgia inteligente”. Esse avanço pioneiro na América Latina envolve o controle avançado de dados para análises precisas, incorporando inteligência artificial e Big Data. A iniciativa visa também desenvolver novas ferramentas e aprimorar continuamente a experiência do paciente e garantir resultados superiores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os pacientes que consideram a cirurgia robótica, o cirurgião enfatiza que a tecnologia é um meio de romper barreiras humanas e limitações de materiais cirúrgicos. O que garante uma jornada mais amena para pacientes que enfrentam doenças graves, com vantagens como menores taxas de infecção e de hérnias pós operatórias. Além disso, o tempo de internação pode ser reduzido em até 80% , assim como o período para retomar atividades físicas que pode ser 75% menor se comparado com a cirurgia convencional. “Ela veio justamente para nos trazer uma nova perspectiva de qualidade do ato cirúrgico, seja pelas pinças robóticas mais avançadas menores, novos movimentos que ela consegue fazer dentro da cavidade do paciente, como também uma melhor visualização em terceira dimensão.” finaliza Dr. Becker.