Cirurgia plástica e autoestima: Dr Thiago Marra, cirurgião plástico referência nacional na área, compartilha os desafios da sua trajetória profissional

Transformar vidas por meio da restauração da autoestima. Esse é um dos principais pilares de trabalho de Dr Thiago Marra, ou apenas Dr. Marra como é mais conhecido. O cirurgião plástico é hoje referência nacional na área e o mais requisitado por famosos e anônimos. Mas para chegar a esse alto patamar de qualidade, houve, sem dúvidas, muita dedicação pelo caminho.



Dr Marra acredita que compartilhar o seu conhecimento é uma maneira para capacitar mais profissionais e tornar as cirurgias plásticas mais acessíveis para todas as pessoas

Dr Marra estudou durante 11 anos para se dedicar à cirurgia plástica. Desses 11 anos, seis anos foram no curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, dois anos de residência em Cirurgia Geral pela Santa Casa de Misericórdia e três anos de residência em Cirurgia Plástica, no Hospital da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais.

Os números e resultados alcançados impressionam. Dr Marra já realizou mais de 2000 cirurgias plásticas durante sua trajetória até aqui, sempre com muita atenção e cuidado durante todo o processo que envolve desde a consulta inicial até o pós-operatório.



Embora os dados por si só já sejam de saltar os olhos, Dr Marra gosta de ressaltar que por trás de cada número existe uma história. O cirurgião compartilha algumas dessas histórias marcantes que já passaram pelo seu consultório.

Para Dr. Thiago Marra, cirurgia plástica feita com responsabilidade é sinônimo de transformação de dentro pra fora e autoestima

“Durante esses anos existem várias histórias que são bastante marcantes. Desde pacientes que foram mães e conseguiram recuperar a autoestima após a maternidade, até pacientes trans que não se enxergavam no corpo que estavam e ao fazer a transição conseguiram se reconhecer. E até crianças com otoplastia que sofriam bullying no colégio e depois da cirurgia passaram a ter dias mais confortáveis”, conta.

Cirurgias plásticas mais acessíveis para todas e todos

Justamente por entender que a cirurgia plástica não é necessariamente um luxo e se trata de autoestima, uma das lutas de Dr Marra e sua equipe é tornar a cirurgia plástica mais acessível. E como isso é possível?



Formando profissionais capacitados e comprometidos. É por esse motivo que Dr Marra resolveu transmitir todo seu conhecimento adquirido e constantemente aperfeiçoado durante a sua trajetória. “A nossa luta é pela acessibilidade de todas as pessoas à cirurgia plástica com um número maior de profissionais bem treinados através dos cursos e com um preço mais acessível. Tanto médicos como cirurgiões dentistas que são profissionais aptos a realizar cirurgias estéticas dentro da área de atuação deles, que é ali cabeça e pescoço. Nós temos inclusive pós-graduação com chancela do MEC para realizar esses treinamentos”, garante.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos você pode acessar o site oficial drthiagomarra.com ou ficar de olho nas suas redes sociais oficiais @cursosdrmarra