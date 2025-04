Cirurgia plástica e a reconstrução emocional: o bisturi pode transformar, mas a cura começa na alma

Em um mundo onde a aparência carrega tantos significados, a cirurgia plástica muitas vezes é vista como ferramenta de beleza e rejuvenescimento. Mas, para o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio, o que se apresenta em seu consultório vai além da estética. Todos os dias, ele recebe histórias – de dor, superação e recomeço. Histórias que não cabem apenas na linguagem técnica da medicina. São histórias humanas.

Tem crescido o número de pessoas que procuram cirurgias não apenas para transformar o corpo, mas como parte de um processo emocional mais profundo. “Já atendi mulheres que venceram o câncer e buscavam resgatar sua feminilidade com a reconstrução das mamas. Vítimas de violência tentando apagar marcas de um passado cruel. Homens e mulheres trans querendo expressar, no corpo, a verdade que carregam há anos. Pacientes com cicatrizes de acidentes, ou da dor silenciosa da automutilação, em busca de um novo reflexo”, relata Dr. Montedonio.

Ele pontua que, apesar da cirurgia plástica ser uma aliada poderosa no processo de transformação, ela jamais será a protagonista da cura emocional. “A verdadeira mudança começa de dentro”, afirma.

A crença de que o bisturi é uma espécie de ‘chave mágica’ que pode reescrever histórias, apagar traumas ou ressignificar perdas é, segundo ele, um ponto de alerta. “Ignorar os limites da cirurgia pode levar à frustração – tanto para o paciente quanto para o profissional.”

Em sua trajetória, o médico se recorda com nitidez de um caso que o tocou profundamente: uma mulher de 60 anos que havia perdido a filha para o câncer. Ela buscava na cirurgia facial uma forma de se reencontrar no espelho. O resultado técnico foi impecável. Mas, dias após o pós-operatório, ela voltou com o mesmo olhar entristecido. “Ela me disse: ‘Eu esperava renascer, mas continuo sentindo a mesma dor’. Ali entendi que, apesar do sucesso da cirurgia, eu havia falhado no acolhimento emocional.”

Esse episódio marcou uma virada na forma como o cirurgião escuta seus pacientes. “Hoje, antes de perguntar o que a pessoa quer mudar no corpo, eu quero entender o que ela quer transformar na vida. Se essa resposta ainda não estiver clara, talvez o bisturi precise esperar.”

A cirurgia plástica, feita com consciência e propósito, pode ser, sim, transformadora. Pode devolver autoestima, confiança, e até ajudar na cura emocional. Mas, segundo Dr. Montedonio, ela nunca será suficiente sozinha.

“A cura de verdade começa na alma. A cirurgia pode celebrar um processo interno que já está em andamento, mas jamais deve ser o alicerce de uma mudança. Quando a força vem de dentro, o resultado externo ganha outro sentido.”