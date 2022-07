Cirurgiã-dentista explica como bulimia pode afetar os dentes, como no caso de Gemma Oaten

Atriz inglesa precisará remover todos os dentes superiores devido à luta contra a anorexia e bulimia, Dra. Kátia Blume comenta

A atriz inglesa Gemma Oaten, de 38 anos, revelou recentemente em seu Instagram, que iria se afastar por um tempo das redes sociais, para poder realizar uma grande cirurgia odontológica. Ela precisará remover todos os dentes superiores por conta de sua luta contra a anorexia e bulimia. A artista chocou todos os seguidores e os deixou comovidos com a decisão, e recebeu uma grande rede de apoio.

“Vou me desligar por um tempo enquanto vou para uma grande cirurgia dentária. Outro efeito a longo prazo do meu passado a apanhar-me, pois tenho de extrair todos os meus dentes superiores devido aos danos causados pela anorexia e bulimia. Não há nada de glamuroso nesta doença devastadora da saúde mental, e tem de haver mais coisas para ajudar a apoiar aqueles que precisam desesperadamente de ajuda, antes que seja tarde demais. Intervenção precoce é a chave. Não há vergonha e devemos quebrar o estigma.”, escreveu Gemma no Instagram.

A bulimia é um transtorno grave, que se caracteriza por uma compulsão alimentar para evitar o ganho de peso. De acordo com a Dra. Kátia Blume, cirurgiã-dentista, especializada em odontologia estética e em próteses: “as pessoas com essa doença induzem o vômito por medo de engordarem e esse comportamento é muito prejudicial para os dentes e todo o organismo. O ácido do estômago em contato com a boca propicia a erosão dos dentes e irritação da mucosa bucal. Essa erosão é muito rápida, desmineralizando o esmalte do dente e aumentando drasticamente o risco de cáries.”, comentou a especialista.

Além do distúrbio em si, pessoas com essas condições podem ter os dentes afetados pois vêm de um longo período com uma má higiene bucal, deficiências de vitaminas e, ainda, ausência de prevenção e atenção odontológica. Blume reforça: “podem ocorrer diminuição do tamanho do dente, prejudicando a mastigação, causando danos irreversíveis para a estrutura do dente”. Como vimos no relato da atriz Gemma Oaten, em alguns casos mais graves, os dentes precisam ser totalmente extraídos.

“A boa notícia é que a bulimia tem cura e quanto antes for diagnosticada e tratada, melhor. É muito importante não apenas tratar o distúrbio mas também as suas consequências!”, finaliza Dra. Kátia.

A especialista Kátia Blume é uma cirurgiã-dentista, especialista em odontologia estética e lentes de contato em resina. Formada em Odontologia pela ULBRA – Universidade Luterana do Brasil, especializada em próteses com ênfase em lentes de contato, com atualizações em: Harmonização Facial Avançada (Dentalshop), Facetas Estéticas de Lentes de Contato (IEAPOM) e em Implantes e harmonização. Ela também é idealizadora do curso “Ao Inimaginável”, onde ensina os colegas dentistas a terem sucesso na profissão.