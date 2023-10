Cirurgia Bariátrica: a solução temporária para o emagrecimento

Especialista alerta que mudança de hábitos é fundamental para o sucesso a longo prazo

No Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, o Dr. Rodrigo Galhego, renomado especialista em cirurgia do aparelho digestivo, destaca que a cirurgia bariátrica, embora seja uma ferramenta eficaz no tratamento da obesidade, não é uma solução definitiva para o emagrecimento. O médico alerta que muitos pacientes podem voltar a ganhar peso após o procedimento se não adotarem uma mudança permanente em seus hábitos de vida.

Rodrigo Galhego, especialista em cirurgia do aparelho digestivo

A data de 11 de outubro é dedicada à conscientização sobre a obesidade, uma epidemia de saúde global que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Entre as opções de tratamento para a obesidade grave, a cirurgia bariátrica se destaca, mas o Dr. Rodrigo Galhego ressalta que a decisão de passar pelo procedimento deve ser acompanhada por uma profunda transformação no estilo de vida.

Saiba quando a cirurgia é recomendada

O índice de massa corporal (IMC) é um dos principais critérios para determinar se um paciente é candidato à cirurgia bariátrica. Geralmente, é recomendada quando o IMC é superior a 40 ou quando ultrapassa 35 e está associado a comorbidades. Existem várias técnicas cirúrgicas disponíveis, com as mais comuns sendo o Bypass e o Sleeve.

O Bypass, que significa “desvio” em inglês, envolve a redução do estômago e a reorganização da rota da comida no sistema digestivo, proporcionando uma sensação de saciedade mais duradoura. Já o Sleeve envolve a remoção de parte do estômago, restringindo sua capacidade. Ambas as técnicas têm o potencial de levar à perda de peso significativa, mas o Bypass tende a ser mais eficaz a longo prazo e também oferece vantagens para pacientes diabéticos.

O Dr. Rodrigo Galhego é um profissional amplamente reconhecido em sua área, com vasta experiência em cirurgia do aparelho digestivo. Além de suas atividades médicas, ele é palestrante e membro de diversas sociedades médicas, contribuindo significativamente para o avanço da medicina na área de cirurgia.

A cirurgia bariátrica é uma ferramenta valiosa no tratamento da obesidade, mas sua eficácia a longo prazo depende da adoção de hábitos saudáveis e de acompanhamento médico contínuo. A mensagem central do Dr. Rodrigo Galhego é clara: a transformação do estilo de vida é fundamental para o sucesso duradouro no combate à obesidade.