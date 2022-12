Cirurgia ao vivo: cirurgião das estrelas, Frederico Keim, realiza procedimento em tempo real durante congresso na Colômbia

Conhecido como um dos maiores especialistas do Brasil em rinoplastia estruturada, Frederico Keim foi um dos destaques do encontro anual do South America Plastic Surgery



O South America Plastic Surgery é o grupo acadêmico responsável por disseminar conhecimentos e tendências sobre cirurgia plástica para o mundo inteiro. Durante o evento, que aconteceu entre os dias 3 e 5 de novembro em Cartagena, na Colômbia, o otorrrinolaringologista realizou duas cirurgias ao vivo, com transmissão para todos os membros da academia.

Dr. Frederico Keim é conhecido como o cirurgião das estrelas e já realizou procedimentos em celebridades como Carla Diaz

O treinamento, voltado para profissionais de alta performance em procedimentos estéticos, detalhou as etapas da rinoplastia estruturada, técnica que utiliza enxerto de cartilagem do próprio paciente para garantir um resultado mais duradouro e natural na modelação do nariz. Dr. Frederico Keim ensina técnica inovadora de rinoplastia ao vivo

Criada nos Estados Unidos, a técnica foi aprimorada no Brasil pelo Dr. Frederico Keim, que já operou mais de 2600 pessoas, entre elas atrizes como Carla Dias e Juliana Knust. Evento aconteceu em Cartagena, na Colômbia e teve transmissão ao vivo para profissionais da área