Circuito Litoral Norte de São Paulo lança segunda edição do Concurso Cultural de Fotografia

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo, formado pelas cidades de Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, anuncia a segunda edição do Concurso Cultural de Fotografia. Com apoio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo e entidades de turismo como APRECESP, ABETA e BRAZTOA, a iniciativa tem como objetivo incentivar os moradores locais e visitantes a capturarem uma nova perspectiva do seu cotidiano e da beleza da região, oferecendo aos turistas um olhar autêntico sobre o destino.

foto eliria01 1

As imagens vencedoras, que abordarão o tema “Conexão com o paraíso nas 4 estações do ano”, também servirão para divulgar os diversos atrativos e serviços regionais em website dedicado ao concurso e na promoção do destino regional para novos polos emissores, sempre com indicação do fotógrafo.

As inscrições estarão abertas de 9 de abril a 9 de junho de 2025, por meio do portal oficial do Circuito Litoral Norte. Podem participar maiores de 18 anos, brasileiros ou estrangeiros residentes no país, com exceção de funcionários do consórcio e municípios consorciados, bem como seus familiares diretos. Cada participante pode enviar até cinco fotografias, que devem seguir as categorias e critérios estabelecidos no regulamento.

A seleção ocorrerá em três etapas:

Triagem inicial (até 25 de junho): escolha das 50 melhores imagens pela organização.

Avaliação técnica (até 15 de julho): júri formado por representantes da Secretaria de Turismo, APRECESP, ABETA e BRAZTOA selecionará as 10 melhores fotos.

Votação popular (15 a 31 de julho): as imagens finalistas serão submetidas à escolha do público nas redes sociais do Circuito Litoral Norte.

Os vencedores serão divulgados em 19 de agosto de 2025, Dia Mundial da Fotografia, em cerimônia presencial a ser definida e nos canais oficiais do consórcio. A premiação inclui experiências turísticas na região, tais como:



1° lugar: Curso de mergulho para 2 pessoas, em Caraguatatuba

2º lugar: Saída para Avistamento de Baleia (entre os meses de junho e setembro) com acompanhante em São Sebastião

3° lugar: Passeio de jeep para a Praia de Castelhanos com acompanhante em Ilhabela

4° lugar: Passeio na roda gigante com vista panorâmica para 02 pessoas, em Ubatuba

5° lugar: Visita monitorada ao Centro Histórico de São Sebastião, com acompanhante

6º lugar: Visita ao Sítio Arqueológico em São Sebastião, com acompanhante

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis em concurso.circuitolitoralnorte.tur.br. Dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected].

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal Turístico Circuito Litoral Norte de São Paulo é considerado como referência neste segmento para o Estado, apresentando uma gestão integrada e focada no desenvolvimento conjunto das cidades participantes (Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba).

O Circuito soma atrativos, equipamentos e serviços turísticos das cinco cidades integrantes, com o objetivo de enriquecer a oferta turística, ampliar as opções de visita e a satisfação do turista, com consequente aumento do fluxo e da permanência dos visitantes na região do Litoral Norte paulista, assim como a geração de trabalho, renda e qualidade de vida.

Nos últimos seis anos, o consórcio vem realizando importantes parcerias com a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado e Ministério do Turismo, entre outras entidades, para garantir o retorno das atividades turísticas de forma segura e apoiar o trade regional a se restabelecer da melhor forma.