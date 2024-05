Cinesystem amplia redes e chega a Brasília: Cinema para Todos!

A Cinesystem, conhecida por seu compromisso com a democratização do cinema e a valorização da indústria cinematográfica brasileira e mundial, anuncia a aquisição de quatro novos complexos multiplex, reforçando sua presença em locais estratégicos no eixo Rio-São Paulo e marcando sua estreia em Brasília. Com um investimento previsto de R$ 50 milhões, estas novas salas prometem revolucionar a experiência cinematográfica local.

Marcos Barros, fundador e CEO da Cinesystem

Os locais selecionados — Shopping Bourbon e Shopping Frei Caneca em São Paulo, Casa Park em Brasília, e na Praia de Botafogo no Rio de Janeiro — estão sete para receber significativas melhorias. Entre elas, destaca-se a revitalização das instalações que incluirá aprimoramentos na qualidade de som e imagem, além de uma bomboniere mais diversificada, visando satisfazer os mais exigentes cinéfilos.

Rede adquire novos multiplex e lança iniciativas como Cine Azul e Cine Pets, fortalecendo a experiência cinematográfica e a inclusão social

Além das melhorias físicas, a Cinesystem implementará seus já famosos projetos de inclusão como o Cine Azul e Cine Pets, além de expandir o programa de fidelidade ‘Clube da Pipoca’, que oferece descontos e benefícios aos membros frequentes.

“A aquisição destas novas salas reforça nosso objetivo de tornar o cinema acessível a todos e integrar mais profundamente em nossa rede a valorização de conteúdos que normalmente não chegam ao grande circuito,” explica Marcos Barros, fundador e CEO da Cinesystem. “Queremos que nossos clientes tenham acesso a uma ampla gama de produções, tanto nacionais quanto internacionais, blockbusters ou independentes.”

Esta expansão não apenas aumenta o número de salas operadas pela Cinesystem para 182, mas também solidifica sua posição como uma das principais exibidoras do país. Com a chegada da rede ao Distrito Federal e a ampliação de sua presença em São Paulo e Rio de Janeiro, a Cinesystem se consolida como uma força jovem e arrojada no mercado cinematográfico brasileiro, continuamente buscando inovar e melhorar a experiência de seus clientes.

Com essas novas aquisições, a Cinesystem não apenas promete uma experiência cinematográfica enriquecedora, mas também reafirma seu compromisso com a cultura e a tecnologia no cinema nacional, mantendo seu lugar no coração dos cinéfilos de todo o Brasil.