Cineasta brasileiro revela estratégias controversas de campanhas políticas em novo livro

No próximo dia 18, o renomado cineasta Paulo Nascimento irá lançar seu mais novo livro, intitulado “O pai das fake News”. A obra, publicada pelo Grupo Citadel, mergulha nas estratégias obscuras do protagonista Benny T. S., um mago das campanhas políticas, em sua busca pelo poder em Vera Cruz, país fictício localizado ao sul da linha do Equador.

Em “O pai das fake News”, Nascimento apresenta uma história ficcional que desvenda as táticas utilizadas por Benny T. S. para colocar no pódio um candidato que era considerado tosco pela maioria da sociedade. O protagonista, conhecido por disseminar o que chama de “pós-verdade”, enfrenta o desafio de vencer as eleições em um cenário onde as chances eram escassas, além de lidar com a mediocridade da equipe pessoal do candidato, sua família e os apoiadores.

O lançamento oficial do livro acontecerá no dia 18, quinta-feira, das 19h às 22h, na Livraria Cultura da Avenida Paulista, em São Paulo. Além de autógrafos, o autor estará disponível para sessão de fotos, proporcionando aos fãs uma oportunidade única de interação com o renomado escritor.

Com “O pai das fake News”, Paulo Nascimento mergulha no universo sombrio das campanhas políticas e traz à tona os perigos da manipulação da informação. A obra promete instigar o leitor a refletir sobre a atualidade e os impactos das estratégias utilizadas no jogo político.

Não perca a chance de conhecer os segredos por trás do sucesso de Benny T. S. e descobrir os perigos da “pós-verdade”. O lançamento de “O pai das fake News” promete ser um evento imperdível para os amantes de literatura e interessados em entender os bastidores da política contemporânea.