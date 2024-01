Cine Brasília promove pré-estreia de “Servidão”, documentário sobre o trabalho escravo contemporâneo

Documentário com foco na Amazônia brasileira é do mesmo diretor de Pureza (2022)

Nesta segunda-feira (15/01), às 19h, o Cine Brasília exibirá a pré-estreia de “Servidão”, novo documentário de Renato Barbieri, que retratará o trabalho escravo contemporâneo com foco na Amazônia brasileira. A sessão terá entrada gratuita para os interessados. Após a exibição de “Servidão”, os espectadores poderão participar de uma roda de conversa com o diretor Renato Barbieri, que foi também o responsável pelo premiado documentário Pureza (2022), com o jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto, que integra o documentário, e com vários representantes de organizações de combate a essa problemática de trabalho escravo.

“O filme nasce como uma peça de resistência no combate ao trabalho escravo, com conceitos relevantes de como se opera a mecânica escravagista contemporânea no Brasil e de como a resistência abolicionista vem se organizando e ganhando força ao longo das últimas décadas. Estou certo de que, passados 135 anos da Lei Áurea, caberá à nossa geração o combate e a erradicação do trabalho escravo contemporâneo. Somente com a sociedade como um todo, tomando para si o projeto abolicionista, isso um dia será possível. Fato é que não podemos mais adiar isso”, afirma o diretor Renato Barbieri.

O jornalista e cientista político, Leonardo Sakamoto, explica sobre a importância do documentário “Servidão” para a sociedade civil: “Um documentário como esse, ao inundar a população de informação, acaba adubando ações da sociedade civil, políticos e empresários, exatamente para desferir um golpe no coração do trabalho escravo moderno”.

Com uma carreira de 40 anos, o diretor Renato Barbieri possui uma grande conexão com o cinema de impacto social, que visa provocar discussões, reflexões e transformações na sociedade. Residindo em Brasília há mais de 30 anos, o cineasta Renato Barbieri já produziu muitos filmes e séries que tinham relações com à negritude, africanidade e escravidão moderna, como Pureza e Atlântico Negro – Na Rota dos Orixás.

Assista o vídeo aqui.

O documentário que estreará nos cinemas de todo o Brasil no dia 25 de janeiro de 2024 conta com a narração da cantora, compositora e atriz Negra Li. Com a missão de ser um importante registro sobre o trabalho escravo no país, o longa-metragem “Servidão”, contém relatos tanto de trabalhadores rurais escravizados no Norte do Brasil quanto de abolicionistas de distintas vertentes. É válido ressaltar que as condições análogas à escravidão são tipificadas como crime no Código Penal Brasileiro, embora o regime de servidão já aconteça deliberadamente em território nacional há mais de quinhentos anos.