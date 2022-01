Cinco pessoas transgênero que se destacam no Brasil e você precisa conhecer

Em janeiro é celebrado o Mês da Visibilidade Trans no Brasil

Em meio a tanto preconceito, referências de pessoas fortes na mídia e na internet são extremamente importantes. No mês da Visibilidade Trans, o presente que o país recebeu foi a cantora trans Linn da Quebrada mostrando o trabalho e a luta diária no Big Brother Brasil. Mas, há outras pessoas transgêneros (Transexuais, Travestis e pessoas Não-Binárias) com trabalhos incríveis que você precisa conhecer!

Dados comprovam que há 13 anos, o Brasil é o país que mais mata pessoas transgêneros no mundo. Então, o mês de janeiro não é apenas uma data de celebração aos trans, mas também um momento de conscientização e de luta contra a discriminação enfrentada por essas pessoas diariamente.

Linn tem uma tatuagem na testa com o pronome “ela”, que ela fez para que a mãe não esquecesse de tratar ela sempre pelo pronome feminino

Com a entrada de Linn no BBB 22, a discussão sobre pessoas trans aumentou positivamente. O próprio apresentador, Tadeu Schmidt, chegou a falar ao vivo sobre a importância de entender e saber os pronomes corretos ao falar com uma pessoa transgênero. Por exemplo, a sister Lina se identifica com o pronome “ela”, por isso deve ser sempre tratada no feminino.

Assim como a própria Linn da falou no programa, é importante que, além de falar sobre o assunto, as pessoas também deem visibilidade e oportunidades para outros trans. Por isso, separamos cinco pessoas trans incríveis, que se destacam na área em que atuam e que você precisa conhecer!

Maite Schneider (@maiteschneideroficial)

A primeira da lista é Maite, fundadora do TransEmpregos, um projeto que vem revolucionando o acesso de pessoas transgêneros a empregos em empresas que aderem ao projeto.

Maite é autoridade no combate a transfobia, respeitada nacionalmente e internacionalmente

Mandy Candy (@mandycandy)

Amanda, ou Mandy como é conhecida, é dona de um dos maiores canais do mundo no Youtube de uma pessoa transgênero e faz sucesso com marcas e contratantes nas redes sociais. O diferencial dela são conteúdos que envolvem aceitação, autoconfiança e que inspiram não apenas pessoas trans mas todas pessoas.

Mandy é considerada uma importante personalidade trans no mundo todo

Nick Cruz (@nickcruz)

Quem gosta de música não pode deixar de acompanhar Nick, um cantor brasileiro, transgênero, contratado da gravadora Warner. Sua carreira deve se desenvolver nos próximos meses, mas ele já chamou bastante atenção com os singles ‘’Sol no Peito’’ e ‘’Me sinto tão bem’’ que contam com letras emocionantes sobre transição e transfobia.

Valentina Saluz (@Valentinasaluz)

Valentina pode até não ser mundialmente famosa, mas trabalha com as maiores celebridades do momento. Ela é diretora da Nexxt PR e trabalha com relações públicas para artistas como Austin Mahone, Maite Perroni, Kat Graham, Leo Picon e Guilherme Hamacek. Ela já foi considerada a profissional trans mais bem paga da Europa.

Valentina já abriu a intimidade no “Profissão Repórter”, da Globo, para mostrar a transição e falar sua história, inspirando milhares de pessoas

Wanda Araújo (@wanda_araujo)

Já Wanda, esbanja beleza e conhecimento nos negócios. Ela é modelo e empresária brasileira, mas vive na Europa. Durante a pandemia, a empreendedora lançou uma série produzida por ela em Paris e faz sucesso com seus conteúdos de moda no Instagram.

Wanda usa a voz para falar sobre a realidade das pessoas trans e não poupa críticas ao atual governo brasileiro, aliás um dos motivos que lhe mantém vivendo na França