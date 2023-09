Cimed destaca-se no maior congresso de varejo farmacêutico

Terceira maior indústria farmacêutica do Brasil patrocina o Abrafarma Future Trends

Responsável pelo maior stand do evento, a Cimed ofereceu diversas atividades para mais de 5 mil participantes durante o congresso.

São Paulo, 15 de setembro de 2023 – A Cimed, uma das líderes da indústria farmacêutica brasileira, consolidou sua presença de destaque na 10ª edição da Abrafarma Future Trends, um dos maiores congressos de varejo farmacêutico das Américas e do mundo, realizado nos dias 12 e 13 de setembro no Transamérica Expo Center.

Com o maior stand do evento, a Cimed atraiu a atenção de mais de 5 mil participantes, oferecendo uma variedade de atividades cativantes e apresentando seus produtos e lançamentos mais recentes.

Durante os dois dias do congresso, os visitantes puderam desfrutar de atrações instagramáveis, incluindo o famoso “paredão de Carmed”, que se tornou um ponto de destaque para fotos nas redes sociais. Além disso, houve discussões produtivas sobre a nova categoria de bem-estar sexual, uma área em crescimento no mercado farmacêutico.

Um dos momentos mais emocionantes foi a ativação do “The Wall”, quadro do programa “Domingão com Huck”, que a Cimed patrocina. Os participantes tiveram a chance de ganhar prêmios em produtos da empresa e experimentar o novo LAVITAN Colágeno Super Fórmula, um dos lançamentos mais aguardados do ano.

O presidente da Cimed, João Adibe Marques, enfatizou a importância de participar da Abrafarma Future Trends: “É muito importante e necessário buscar inspiração em diferentes iniciativas, acompanhar as tendências de mercado, além de trocar conhecimento com grandes executivos e especialistas do setor.”

A Cimed, com mais de 45 anos de história, é a terceira maior indústria farmacêutica do país em volume de vendas, com um catálogo que inclui mais de 600 produtos. A empresa atende diretamente mais de 60 mil pontos de vendas em todo o Brasil e está presente em 90% das farmácias do país. Com sede administrativa em São Paulo, a Cimed emprega mais de 5 mil colaboradores em todo o país e possui um complexo fabril em Pouso Alegre (MG), bem como um centro de distribuição central e uma gráfica em São Sebastião da Bela Vista (MG).

Além de seu sucesso no mercado farmacêutico, a Cimed também é conhecida por ser uma das maiores apoiadoras do esporte nacional, patrocinando a Seleção Brasileira de Futebol. Com sua participação marcante na Abrafarma Future Trends, a Cimed continua a demonstrar seu compromisso com a inovação e o crescimento no setor farmacêutico brasileiro.