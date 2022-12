Cidade de Deus pode virar série na HBO Max

Se aprovada para produção, spin off se passará duas décadas depois do premiado filme

A plataforma HBO Max acaba de autorizar o desenvolvimento da série Cidade de Deus, spin-off do filme de 2002 premiado internacionalmente.

Silvia Fu, diretora sênior de Conteúdo Script da Warner Bros.



A série, assim como o filme “Cidade de Deus”, é uma adaptação da obra literária de Paulo Lins e a ideia do novo projeto é criar uma produção pós-filme, mostrando onde os personagens estariam anos depois dos acontecimentos de 2002. “Cidade de Deus é uma obra amada pelo público e trata de temas que mesmo depois de 20 anos ainda são extremamente relevantes tanto para os brasileiros quanto para a audiência de qualquer lugar do mundo. Por isso, estamos dando início ao desenvolvimento deste projeto, que, futuramente, pode sair do papel e tornar-se uma impactante produção”, afirma Silvia Fu, diretora sênior de Conteúdo Script da Warner Bros. Discovery no Brasil.

O desenvolvimento da série está aos cuidados de Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e a equipe da O2 Filmes e a ideia da produção é continuar a história de seus famosos personagens 20 anos depois. Para tanto, foi convocado um time de roteiristas comandado pelo premiado Sérgio Machado e que inclui Armando Praça, Renata Di Carmo, Estevão Ribeiro e Rodrigo Felha. Na direção, o comando fica nas mãos do prestigiado Aly Muritiba.

O diretor Fernando Meirelles



“A série, revelará o que brotou daquela semente plantada nos anos em que o filme se passa. Depois que aqueles garotos dobram a esquina na cena final do filme, para onde foram e no que se transformaram?”, reflete Meirelles.

Cidade de Deus pode virar série pela HBO Max



Se aprovado para produção, Wilson Rodrigues, nosso querido Buscapé, poderá voltar à Cidade de Deus. E os moradores da comunidade estão acuados em meio a uma disputa entre dois traficantes de gerações diferentes e a milícia, que vem ocupando os bairros vizinhos. Trata-se de uma guerra insuflada por políticos e empresários interessados em dominar a área. As energias estão dispersas, mas a morte de um morador querido por todos, faz com que a comunidade se una ao redor da candidatura de uma líder comunitária e enfrente o opressor.