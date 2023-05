Cidade da Região dos Lagos do Rio será o destino da World Trail Races em Maio

Considerada o Caribe brasileiro, Arraial do Cabo oferece condições ideais para prática dos esportes de montanha

Arraial do Cabo, cidade paradisíaca localizada na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, sediará pela oitava vez uma etapa da maior liga de esportes de montanha do país: a World Trail Races. O caribe brasileiro receberá no dia 27 de maio o terceiro evento do calendário 2023 da WTR, realizado pelas empresas 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e Speed Eventos Esportivos.

Conhecida por ser o caribe brasileiro, Arraial do Cabo tem as condições ideias para receber o evento. Crédito das fotos: Thiago Diz

Para Max Magalhães, Diretor de Eventos de Arraial do Cabo, o evento fortalece a vocação da cidade para o ecoturismo e a prática de esportes ao ar livre. “Estamos próximos de um dos maiores eventos de corrida de trilha do mundo, a WTR, que será realizada no mês de aniversário de Arraial do Cabo. O evento terá um importante impacto na economia da cidade, fomentando a rede hoteleira, gastronômica, o comércio e o turismo local. Parabenizo o prefeito Marcelo Magno e os representantes do Trade e Convention de Arraial do Cabo por reconhecerem a importância deste evento para nossa cidade e toda a equipe da WTR, que só tem gente fera”, explica.

A cidade oferece condições ideais para a prática de esportes de montanha, além de paisagens exuberantes. Serão três percursos destinados a atletas profissionais e amadores: 6km, 21km e 30 km. Essa será a única prova da temporada que pode ser disputada em dupla, no percurso de 21km. Haverá também a Kids Race, prova destinada às crianças para que desde cedo aprendam os benefícios da prática esportiva.

Arraial do Cabo será palco da World Trail Races no dia 27 de maio

Ancorados pela boa recepção das edições anteriores, a organização preparou percursos desafiadores para os atletas, com trilhas repletas de subidas e descidas, single tracks e desnível acumulado de até 1258 metros. No percurso Full (30km), os atletas terão que vencer muitos trechos de areia, que passam pela Praia Grande, Praia do Pontal, Prainha, Praia do Forno, Praia dos Anjos e Praia Brava. Os atletas da Full 30km terão um desafio a mais: Desafio WTR Zerando a Montanha by Strava. O homem e a mulher mais rápido no segmento selecionado serão premiados com kit strava e kit Mombora. O trecho dessa vez será a famosa Escadaria do Pontal, cartão postal da cidade.

O percurso Long (21km), que pode ser disputado solo ou em duplas, com cada atleta correndo 10,5km (Mid), terá percurso semelhante ao Full, mas não chegará até a Praia do Pontal. Já o percurso Short (6km), será disputado na Praia Grande.

“Arraial do Cabo é uma etapa pioneira da WTR e já conquistou os atletas pelos percursos muito técnicos e mudanças de terrenos, que exigem preparo e superação. Mas também por recompensar aqueles que atenderam ao chamado da montanha com vistas espetaculares e as paisagens sem igual do Caribe brasileiro. Esperamos que seja mais um grande evento”, afirmou Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports.

A Arena WTR será montada na Praia Grande e terá atrações para os atletas e suas famílias, como show de bandas locais, ativações de patrocinadores, recovery gratuito com massagem, bota de compressão e piscina de crioterapia, test drive de tênis da On Running, WTR Store com venda de produtos oficiais da Liga, food park e Área Kids. Os atletas inscritos na etapa contam ainda com desconto de 15% no hotel oficial do WTR Arraial do Cabo, o Mediterrane Hotel.