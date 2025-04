Cid Moreira tem voz eternizada por IA para narrar mensagens bíblicas e levar conforto espiritual a milhões

Há quem diga que, se Deus tivesse uma voz, seria a de Cid Moreira ou muito próxima dela. A voz – que foi imortalizada na memória afetiva dos brasileiros por milhares de apresentações em telejornal e por suas maravilhosas narrações bíblicas – impacta até hoje as pessoas no Brasil e ao redor do mundo.

Agora, ela ganha nova vida no projeto Recados da Bíblia, uma iniciativa que eterniza a voz do apresentador através de uma tecnologia desenvolvida pela ElevenLabs, empresa norte-americana considerada a líder global em soluções de áudio por inteligência artificial, reconhecida por sua impressionante capacidade de sintetizar vozes humanas com emoção e naturalidade.

Público pode ter acesso gratuito e enviar as mensagens com a voz do apresentador, basta acessar o site e personalizar. (Reprodução)

Lançado oficialmente no último domingo, 13 de abril, em meio à Quaresma, Recados da Bíblia permitirá que, através de uma plataforma tecnológica, usuários enviem gratuitamente mensagens personalizadas para amigos e familiares, acompanhadas por trechos bíblicos, salmos ou orações, narrados pela icônica voz de Cid Moreira, considerada um símbolo de conexão espiritual.

Guiado pelo lema “tratar daquilo que une as igrejas, e não daquilo que as separa”, o projeto Recados da Bíblia leva sua mensagem de fé, acolhimento e sabedoria a pessoas do mundo inteiro, independentemente da religião.

Imagine enviar, por qualquer plataforma, uma mensagem matinal para o grupo da família, palavras de fé para alguém enfrentando um desafio, ou um lindo salmo para celebrar um aniversário. Com a entonação única de Cid Moreira, cada mensagem enviada pela plataforma Recados da Bíblia transmite afeto, conforto e espiritualidade, sempre acompanhada pela curadoria teológica do Prof. Dr. Pe. Waldecir Gonzaga, um dos mais renomados biblistas do mundo, reconhecido pelo Vaticano, que garante fidelidade aos textos bíblicos.

Para ter acesso gratuito ao envio das mensagens, basta acessar www.recadosdabiblia.com.br e personalizar seu recado. Mais do que um serviço gratuito, Recados da Bíblia é uma ferramenta de inspiração, acolhimento e fé.

Paralelamente à estreia do projeto Recados da Bíblia, a inconfundível voz de Cid Moreira, reconhecida como a “Voz de Deus” na categoria Iconic Voices da ElevenLabs, ao lado de lendas como Maya Angelou, James Dean e Judy Garland, ganhará um novo espaço para tocar corações. Agora, sua narração dará vida a livros no aplicativo ElevenReader, incluindo não apenas passagens bíblicas, mas também grandes clássicos da literatura brasileira.

O ElevenReader está disponível para download gratuito na Google Play e na Apple Store, permitindo que usuários de dispositivos Android e iOS mergulhem nessa experiência única de leitura e escuta.