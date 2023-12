Churrasco, Sertanejo e Negócios: Uma Celebração Inesquecível com Sorocaba, Piunti e Netão

Três ícones unem forças no terceiro aniversário do Podcast Inteligência Ltda, explorando churrasco, música sertaneja e empreendedorismo

No cenário deslumbrante do terceiro aniversário do Podcast Inteligência Ltda, três gigantes de áreas distintas se encontram para um episódio que promete ser inesquecível. Sorocaba, o renomado cantor, compositor e empresário, junto com Fernando, seu parceiro na criação do Churrasco On Fire, o maior evento gastronômico a céu aberto do Brasil. Piunti, o experiente jornalista especializado em música sertaneja e apresentador do maior podcast musical do país, traz sua paixão e conhecimento para enriquecer as discussões.

A tríade é completada por Netão Bom Beef, empresário e especialista em churrasco, cujo profundo conhecimento no universo gastronômico adiciona uma camada única ao diálogo. Este episódio comemorativo mergulha nas águas da música sertaneja, aroma do churrasco e estratégias de negócios, oferecendo aos ouvintes uma experiência imersiva e enriquecedora.

Desde os bastidores do Churrasco On Fire até os segredos da música sertaneja e os insights de negócios de Netão, o episódio promete ser uma celebração multifacetada. Os ouvintes terão a oportunidade de mergulhar em um debate envolvente que transita entre o mundo do churrasco, música sertaneja e negócios, proporcionando uma experiência informativa e divertida. Uma verdadeira festa para os sentidos e para a mente, onde a inteligência se manifesta em diferentes formas de paixão e conhecimento.