Chris Martin faz apelo em podcast após São Paulo ficar em último lugar no ranking de devolução de pulseiras de LED

Durante o Venus Podcast, que foi ao ar ontem (21), Chris Martin, vocalista do Coldplay pede que os fãs devolvam a pulseira de LED após o show

Mais do que um show, uma experiência. Quem já presenciou um show do Coldplay, sabe que as famosas pulseiras de LED que piscam e brilham tornam o momento emocionante e cheio de conexão. Durante o episódio do Vênus podcast, apresentado por Criss Paiva e Yasmin Ali, que foi ao ar ontem (21), Chris Martin afirmou que a banda está sempre em busca de melhorias para os espetáculos. “Eu acredito que temos muito a melhorar. Nós sempre estamos tentando criar mais conexões. Isso realmente é tudo. Nosso objetivo nesse ponto é sentir essa conexão com as pessoas e esperamos ajudar as pessoas criarem essa conexão entre si”, afirma o vocalista.

Durante entrevista ao Vênus Podcast, Chris Martin ressalta que as pulseiras são recicláveis e pede a devolução

Entre essas melhorias e tecnologias únicas, está a pulseira de LED. Elas são distribuídas na entrada e só começam a brilhar quando a banda entra no palco e no final, se apagam e não acendem mais.

São Paulo ficou em último lugar do ranking de devolução de pulseiras de todas as cidades da América do Sul

Uma das ações sustentáveis proposta pela turnê “Music Of The Spheres” que está pelo Brasil é a devolução das pulseiras na saída, para que sejam destinadas para a reciclagem e reduzam a geração de resíduos do evento.

As anfitriãs Criss Paiva e Yasmin Ali reforçam pedido de vocalista do Coldplay

Só que em São Paulo, os fãs não estão cumprindo à risca esse pedido – e muitos estão levando de lembrança para casa. Fato esse que fez a cidade ficar a pior colocada no ranking entre todas as cidades da América do Sul até então. A maior porcentagem de devolução foi de 94% registrada em Buenos Aires, na Argentina. Em segundo lugar, com 86%, a cidade de Santiago, no Chile e em seguida, Bogotá, na Colômbia (85%).

Ainda durante o podcast, Chris Martin falou que sabia do alto custo das pulseiras, mas que decidiu investir mesmo porque valia a pena. Nesse momento, as anfitriãs Cris e Yasmin ressaltaram: “É pra devolver a pulseira, galera”. Chris Martin não demorou em concordar: “Sim, devolvam as pulseiras”, disse.

O ranking foi divulgado em um painel do show realizado no último dia 13 de março. Você pode assistir ao podcast na íntegra: