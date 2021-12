‘’É todo mundo igual no SBT! E isso é uma coisa do Silvio Santos’’, revela Chris Flores

A apresentadora fez fortes revelações dos bastidores da emissora do dono do baú e, inclusive, sobre o próprio Silvio Santos

A apresentadora do Fofocalizando, Chris Flores comentou sobre os bastidores do SBT e como é o clima vivenciado por lá, durante o podcast “Vênus Podcast” com as podcasters Criss Paiva e Yasmin Ali. “As pessoas têm orgulho de trabalhar como ele [Silvio Santos]”, revelou a apresentadora.

A podcaster Criss Paiva relembrou um episódio no qual um cameraman, que trabalhava há anos com Silvio Santos, foi demitido sem o consentimento do dono do baú. E quando ele chegou para gravar e não o viu, mandou buscar em casa. “Ele disse que não ia gravar sem ele estar lá”, comentou a podcaster. “Isso da família é muito forte. A família é prioridade ali. E eles querem saber de verdade se está tudo bem. “Oi, você está bem? Tá com filho doente em casa? Quer ir para casa cuidar?””, revelou Chris.

Chris Flores também revelou que já usou um brinco de uma figurinista e ainda comentaram sobre a felicidade das pessoas trabalhando lá, desde a camareira até os apresentadores. “Quando tem a festa de final de ano, é a coisa mais linda. Todo mundo junto, abraçado, dançando junto. Não é para a câmera, é para nós”, declarou a comunicadora.

“É todo mundo igual. E isso é uma coisa do Silvio [Santos]. Não interessa se você está na frente da televisão ou atrás das câmeras. Todo mundo tem que ser tratado igual. Isso é muito legal e as pessoas sentem isso lá. Elas se sentem queridas, abraçadas, prestigiadas”, detalhou a famosa.

Chris Flores também revelou algo que poucas pessoas sabiam: “Quando a Hebe saiu do SBT, foi para a RedeTV! e não ficou feliz. Silvio falou: ‘vai voltar’, mesmo sabendo que ela estava muito mal. Ele ainda assim assinou um contrato com ela e falou: ‘você vai voltar para o palco no Teleton’, pois ela era madrinha. Infelizmente não deu tempo, mas ele queria a felicidade dela em assinar um contrato”.

E sobre a volta de Silvio para a telinha do SBT em seu programa dominical: ““Eu acho que volta. Não tem como, ele é impressionante. Você fica do lado dele e é uma vitalidade absurda, fora o que a gente aprende. É o melhor comunicador que tem disparado”, encerrou Chris.