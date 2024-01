Chiquinho Scarpa revela que conversa com todas suas ex-namoradas: “são perfeitas”

Playboy teve muitas namoradas, mas só se casou duas vezes

No podcast apresentado pela jornalista Leda Nagle, o playboy e ex-jurado do Chacrinha, Chiquinho Scarpa revelou que possui amizade com todas as suas ex-namoradas, exceto com as que morreram. Na conversa gravada em 24 de novembro de 2023, Chiquinho contou atualmente namora Lili Riskalla, que trabalha com a consultoria de imagem.

“Tive muitas namoradas. Todas elas são minhas amigas, impressionante, me ligam, falam comigo, perguntam se precisa de alguma coisa, pergunto se elas precisam de alguma coisa, todas falam comigo, com exceção das que morreram, são muito amigas, todas, graças a Deus, são pessoas perfeitas”, afirmou Chiquinho.