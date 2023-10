Chico Pinheiro: a jornada do jornalista e sua nova missão no ICL Notícias

Jornalista se juntou ao time do ICL e afirma que mesmo trabalhando mais do que em outras épocas, está muito satisfeito com a liberdade que conquistou

Chico Pinheiro é um jornalista e apresentador de televisão e ficou conhecido principalmente, por apresentar o telejornal Bom Dia Brasil, da TV Globo. Chico nasceu em Santa Maria – RS – mas criado em Belo Horizonte desde os três meses de idade, e tem uma trajetória marcante no mundo do jornalismo. Aos 18 anos, ingressou no curso de Jornalismo da PUC Minas e iniciou sua carreira como estagiário no Jornal Diário de Minas, onde cobriu a editoria de esportes. Atleticano, encontrou o primeiro desafio da carreira na cobertura das atividades de seu maior rival em campo, o Cruzeiro. Simultaneamente, Chico começou a cursar Engenharia Civil na UFMG, mas no quarto ano de faculdade, tomou a decisão de abandonar o curso, pois sua paixão pelo jornalismo o impelia a seguir esse caminho.

Chico Pinheiro é comentarista do ICL Notícias

Uma experiência significativa em sua vida foi o ano que passou em um Projeto de Comunicação Rural na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Ele havia pensado em ingressar nesse projeto como uma forma de desafiar as rígidas regras da ditadura, mas ao chegar na região, se deparou com uma realidade que o inspirou a fazer a diferença na vida das pessoas. Essa vivência foi uma revolução pessoal para Chico, enriquecendo sua empatia, compaixão e a compreensão de que o olhar para o próximo deve ser horizontal e não vertical.

Chico Pinheiro e Eduardo Moreira

Ao se aproximar da graduação, Chico teve a oportunidade de cobrir férias no Jornal do Brasil (JB) em Belo Horizonte, e essa oportunidade se transformou em um emprego permanente. Quando seu antigo chefe do JB passou a trabalhar na Globo Minas, Chico foi convidado a assumir o cargo de chefe de reportagem, onde atuou de 1977 a 1980, antes de sair para estudar na Espanha.

Chico Pinheiro trabalhou na TV Globo por 32 anos

Após seu retorno, Chico Pinheiro foi recontratado pela Globo, desta vez como repórter. Em meados dos anos 80, a Globo estabeleceu a posição de repórter de rede, que Chico desempenhou até 1983, antes de deixar a emissora para se aventurar como professor universitário na Universidade Federal de Minas Gerais, onde havia passado em um concurso público.

Chico também desempenhou funções fora do jornalismo, trabalhando como chefe de gabinete na Secretaria de Saúde de Minas Gerais e colaborando com a produtora Quilombo, que cuidava da carreira do cantor e compositor Milton Nascimento. Nesse período, ele editou o jornal Trem Azul e produziu um programa de rádio apresentado por Milton.

Em 1989, Chico Pinheiro se juntou à Band Minas. No ano seguinte, mudou-se para São Paulo para cobrir a visita do Papa João Paulo II ao Brasil e, a convite da emissora, permaneceu na cidade. Inicialmente, ele iria apresentar um programa que a jornalista Marília Gabriela estrearia em três meses, mas acabou se tornando o âncora do noticiário. Entre 1993 e 1995, Chico liderou o Jornal da Noite, Jornal de Domingo e Jornal da Bandeirantes.

Em 1995, recebeu um convite para se tornar diretor nacional de jornalismo na Record, mas devido a uma polêmica envolvendo um pastor da Igreja Universal, Chico optou por não seguir na emissora que estava há apenas seis meses. Em seguida, trabalhou na Rádio CBN e foi convidado a retornar à Globo, onde apresentou o Bom Dia São Paulo e editou o Bom Dia Brasil. Pouco tempo depois, a Globo lançou o SPTV, o primeiro jornal comunitário do Brasil, e Chico assumiu a bancada.

Chico Pinheiro ancorou o Jornal Nacional ao lado de Sandra Annenberg por dois anos, durante os sábados, quando os apresentadores titulares, William Bonner e Fátima Bernardes estavam de folga. Ele também apresentou uma edição especial do Globo Repórter sobre um escândalo envolvendo o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta.

Em 2011, Chico assumiu a apresentação do Bom Dia Brasil e seguiu até março de 2020, quando se afastou da bancada por fazer parte do grupo de risco durante a pandemia de Covid-19, retornando apenas em julho de 2021. Em abril de 2022, foi dispensado pela TV Globo e, meses depois, trabalhou voluntariamente na campanha do presidente Lula. Em maio de 2023, foi contratado pelo canal ICL Notícias, uma iniciativa criada pelo jornalista Eduardo Moreira no YouTube, com quase 1 milhão de inscritos.

O Instituto Conhecimento Liberta (ICL) está se preparando para se tornar uma emissora de televisão aberta, com documentação encaminhada para obter a concessão do estado. Enquanto isso, o canal oferece programação diária ao vivo, das 7h às 12h e, novamente, às 18h, com a participação de Chico.

Chico revela que, “embora não tivesse a intenção de voltar ao jornalismo diário, trabalhei voluntariamente na campanha de Lula e Haddad, pois senti que o momento exigia a minha contribuição. Conheci o Instituto e aceitei o convite de Eduardo Moreira para fazer parte do time. Acredita profundamente no ICL e em sua missão de disseminar o conhecimento, destacando os 240 cursos online disponíveis em diversas áreas, acessíveis a todas as pessoas. O ICL tem muitos inscritos, porém não monetiza. O conhecimento é a base que sustenta os profissionais envolvidos no projeto através da venda dos cursos. É fascinante”, afirma.

O ICL reúne diversos nomes de destaque no jornalismo brasileiro, como Leandro Demori, Juca Kfouri, Xico Sá, Heloísa Vilela, Cristina Serra, Guga Noblat, Jamil Chade, Maurício Arruda, entre outros. Chico aprecia a oportunidade de trabalhar em um ambiente que prioriza a busca pela verdade e a liberdade para expressar opiniões, mesmo que discordantes.

Chico ainda compartilha sua abordagem única de apresentação, enfatizando a importância de construir uma conexão genuína com o público, livre das formalidades excessivas. Para ele, é essencial encontrar seu próprio espaço e se destacar de forma autêntica ao longo da carreira.

“Esta é a fase da minha vida em que eu mais trabalho. Eu acordo lendo sobre os acontecimentos e faço isso o dia todo. Não temos uma megaestrutura com uma grande redação que entrega tudo pronto, somos nós que corremos atrás da informação eu vamos discutir sobre ela mais tarde. Até o momento em que estou indo para o ICL eu estou conectado. Mas, é muito prazeroso ter a liberdade de debater sobre os assuntos. Estou adorando essa nova fase”, compartilha.