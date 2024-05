Chico Bento em carne e osso: “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” chega aos cinemas em 2025

O aguardado longa-metragem “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, da Mauricio de Sousa Produções, já tem data para chegar aos cinemas. O live-action, dirigido por Fernando Fraiha e protagonizado por Isaac Amendoim, estreia em 9 de janeiro de 2025, trazendo o carismático menino do campo e seus amigos em uma aventura emocionante.

A história acompanha Chico Bento (Isaac Amendoim) e seus amigos Zé Lelé (Pedro Dantas), Rosinha (Anna Julia Dias), Tábata (Lorena de Oliveira), Hiro (Davi Okabe) e Zé Roça (Guilherme Tavares) na missão de salvar a icônica goiabeira “maraviosa” do rabugento Nhô Lau, interpretado por Luis Lobianco. A árvore está ameaçada pelo coronel Dotô Agripino (Augusto Madeira) e seu filho Genesinho (Enzo Henrique), e a turminha se une para proteger a natureza ao redor da Vila da Abobrinha.

Com roteiro assinado por Elena Altheman, Fernando Fraiha e Raul Chequer, o filme promete uma combinação de aventura, comédia e lições valiosas, características marcantes das obras de Mauricio de Sousa. As filmagens ocorreram em quatro fazendas nas cidades de Bragança Paulista e Itatiba, no interior de São Paulo, proporcionando cenários autênticos que remetem diretamente aos quadrinhos.

Produzido pela Biônica Filmes, em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e Paramount Pictures, e distribuído pela Paris Filmes, o longa conta com o patrocínio da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. Marcos Saraiva, produtor-executivo do núcleo audiovisual da MSP, destacou a importância do projeto: “A Mauricio de Sousa Produções tem mostrado sua força e inovação, conquistando cada vez mais fãs de todas as idades. Personagens como o Chico Bento já fazem parte do imaginário nacional e representam a cultura brasileira de uma forma única e inclusiva”.

“Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa” promete encantar e emocionar fãs de todas as idades, reforçando o legado de Mauricio de Sousa no cenário cultural brasileiro. A expectativa é alta para ver Chico Bento, um dos personagens mais queridos do país, em carne e osso nas telonas. Prepare-se para embarcar nessa aventura a partir de janeiro de 2025!

Assista ao teaser aqui.