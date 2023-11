Chevrolet Desbrava o Mundo do Skate: Nova Montana RS em Destaque no SLS Super Crown World Championship

A montadora se une ao universo do skate e apresenta a Nova Montana RS no Ginásio do Ibirapuera

No próximo fim de semana, nos dias 2 e 3 de dezembro, o Ginásio do Ibirapuera será palco do SLS Super Crown World Championship, um dos eventos mais esperados no mundo do skate. Desta vez, a Chevrolet se destaca como a nova apoiadora local, trazendo uma experiência única para os amantes do esporte e admiradores da marca.

No estande da Chevrolet, os participantes terão a oportunidade de vivenciar o encontro entre arte e esporte. O renomado artista Naka (Fabio Nakano) estará presente, personalizando camisetas, shapes de skate e capinhas de celulares, proporcionando uma experiência exclusiva aos presentes. Além disso, um desafio de skate em uma pista com obstáculos construída dentro do espaço promete adrenalina e manobras impressionantes.

A estrela do estande será a Nova Montana RS, caracterizada por itens exclusivos que conferem um estilo mais esportivo à nova picape do portfólio Chevrolet. Gabriel Alabarce, Gerente de Marketing de Produto da Chevrolet, destaca a importância do apoio ao skate no Brasil: “O Brasil vem crescendo como um expoente do skate no mundo e queremos apoiar essa belíssima jornada. Nosso propósito enquanto marca automotiva é conectar as pessoas ao que realmente importa em suas vidas; então, entendemos que essa é uma oportunidade de apoiar algo que inspira muita gente e estimula uma combinação única entre arte e esporte.”

Durante o festival, a Chevrolet irá transmitir em tempo real, através dos olhares dos profissionais do skate e dos influenciadores Karen Jonz e Lucas Xaparral, tudo que estiver acontecendo no estande da marca. A estratégia de conteúdo é assinada pela Commonwealth//WMcCann, divisão da WMcCann responsável pelo atendimento exclusivo à Chevrolet.

Com quase 50 milhões de fãs de skate no Brasil, o país é um dos principais polos mundiais desse esporte, segundo pesquisa encomendada pela 213 Sports ao Ibope REPUCOM. A parceria da Chevrolet com o SLS Super Crown World Championship se mostra estratégica, considerando que os fãs de skate são mais receptivos a marcas que patrocinam o esporte.

Pedro Dau de Mesquita, Co-CEO e Diretor Comercial da 213 Sports, promotora do evento, ressalta: “Nossa pesquisa apontou que o patrocínio esportivo é um fator muito importante na decisão de compra dos fãs de skate. Em um público onde 88% das pessoas possuem um automóvel, a parceria com a Chevrolet é muito assertiva e certamente reforçará a participação da empresa com o nosso público.”

O SLS Super Crown World Championship apresentado pela BB Seguros conta com diversos patrocínios e apoios, consolidando-se como um evento de destaque no cenário do skate mundial. A Chevrolet, ao se unir a essa jornada, não apenas reforça sua presença no universo esportivo, mas também conecta-se de maneira autêntica com um público apaixonado por adrenalina, arte e inovação.