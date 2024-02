Chevrolet brilha no Carnaval de Salvador 2024 com patrocínio Master do Camarote

A Chevrolet promete transformar o Carnaval de Salvador em uma experiência única com ativações especiais e presença de celebridades

Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet assume o patrocínio master do Camarote Salvador, um dos espaços mais icônicos e aguardados do carnaval baiano. Com mais de duas décadas de tradição, o camarote se prepara para uma edição memorável em 2024, prometendo surpreender o público jovem e influente com o conceito #JuntosNoCarnaval, uma criação da Commonwealth//WMcCann, divisão dedicada exclusivamente à Chevrolet.

Christianne Rego, diretora executiva de Marketing da GM América do Sul, compartilha o entusiasmo da marca em fazer parte do Carnaval de Salvador, destacando o objetivo de conectar a Chevrolet a um público estratégico, proporcionando experiências inesquecíveis durante os seis dias de festa. “Queremos ajudar as pessoas a viverem novas histórias, oferecendo um carnaval realmente memorável”, afirma Rego.

No coração do evento, o Salvador Club se transformará no “Chevrolet Club”, onde os foliões poderão desfrutar de apresentações de DJs renomados e o “Momento Chevrolet”, uma experiência artística única que inclui dançarinos e projeções de luzes de LED.

Além das atrações musicais, o camarote contará com o Chevrolet Equinox exposto no hall dos patrocinadores, permitindo aos visitantes conhecer de perto os atributos do veículo. O estúdio de Flash Tattoo, assinado pela Chevrolet, oferecerá tatuagens exclusivas, permitindo que os foliões eternizem suas experiências carnavalescas.

Para garantir que os momentos sejam compartilhados e celebrados, o estande da Chevrolet disponibilizará espaços instagramáveis, com um fotógrafo profissional e um tótem com QR Code para o compartilhamento instantâneo das fotos usando a hashtag #JuntosNoCarnaval.

A cobertura em tempo real do evento e das ativações da marca promete engajar o público de casa, convidando-os a vivenciar a magia do Camarote Salvador pelas redes sociais. A estratégia de conteúdo, assinada pela Commonwealth//WMcCann, e o projeto do estande e ativações, pela BEM Comunicação Integrada, sublinham o compromisso da Chevrolet em proporcionar uma experiência de Carnaval excepcional, marcada por inovação, estilo e conectividade.