Cher pede explicações sobre governo Bolsonaro e Antonia Fontenelle dispara que governadores atrapalham o presidente

A apresentadora é apoiadora fiel do presidente e responde a cantora com graves acusações aos governadores

Tudo começou na última quinta-feira, (21), quando a cantora Cher postou em seu Twitter: “Será que vocês poderiam me passar informações mais claras sobre isso? Eu realmente queria entender”, em tradução livre, comentando uma charge que mostrava um brasileiro comendo um osso de caveira. A ilustração representava os 19 milhões de brasileiros que estão passando fome em nosso país.

Foto: Getty Images

A diva musical Cher está tentando entender o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro e a apresentadora Antônia Fontenelle se prontificou a explicar.

Fontenelle a respondeu no domingo (24), através de seu Instagram (@ladyfontenelle), postando uma foto da cantora com os seguintes dizeres: “@cher minha musa, os governos estaduais roubaram fundos do governo federal para atrapalhar o presidente Bolsonaro daí todo o caos, quem disser o contrário está mentindo”, disparou.

Fontenelle usou seu Instagram para responder a cantora

A apresentadora é uma apoiadora do governo e acredita que quem o atrapalha é a movimentação nas redes sociais para prejudicá-lo perante os outros países, principalmente com os artistas. Além de não haver repasse do dinheiro público pelos governadores às famílias carentes.