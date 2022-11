Chemical Surf chega com novo single pela R.I.P. Genres Records, em parceria com Ghabe e Mevil; confira “Without You”

A música chega às plataformas digitais enquanto a dupla está em turnê internacional



Com quase 20 anos de carreira, dentro da vanguarda da cena eletrônica nacional, Chemical Surf segue o princípio de liberdade criativa na produção musical, sem se prender a gêneros pré-definidos. Inclusive, o nome de sua própria gravadora, a R.I.P. Genres Records, foi inspirado nesse lema, e é através dela que Hugo e Lucas Sanches lançam o mais novo single “Without You”, em colaboração com dois novos talentos promissores: Ghabe e Mevil.

Ambos artistas já têm uma relação de parceria há tempos. Chemical Surf e Ghabe lançaram sete faixas juntos, enquanto com Mevil já produziram “Tell Me”, pela gravadora Smash The House, dos belgas Dimitri Vegas & Like Mike.

“Decidimos trabalhar em mais uma faixa juntos e o resultado foi a ‘Without You’. Ela é uma das tracks que mais estávamos aguardando pelo lançamento. Desde que a produzimos no final de 2021, ela tem funcionado como uma espécie de coringa em nossos sets, tocamos em qualquer tipo de festa. Nela, tentamos criar uma sonoridade mais intimista, de uma maneira que funcionasse na pista”, comentam.

Em uma carreira consolidada no Brasil, com diversas passagens pelo Rock in Rio e Lollapalooza, além do Ultra Music Festival Brasil e Electric Daisy Carnival Brasil, por exemplo, Chemical Surf segue uma trajetória cada vez mais global, com apresentação recente no Creamfields Chile, um dos maiores festivais da América do Sul, além do Beyond Wonderland Colômbia em anos anteriores. A dupla, ainda, vive um 2022 repleto de shows importantes, como no Tomorrowland Bélgica, e no Ushuaïa e no Amnesia, ambos em Ibiza (Espanha). No momento, os irmãos estão em uma turnê de mais de 30 datas pelo Brasil e mundo, com performances agendadas pelos Estados Unidos, México, Moçambique e África do Sul.

Acumulando mais de um milhão de ouvintes mensais no Spotify e 400 milhões de plays somados, a dupla mostra sua versatilidade musical em seu catálogo de lançamentos, que conta com os aclamados hits “Hey Hey Hey”, “Feeling Good” (com Vintage Culture) e “I Wanna Do” (com Dubdisko).

O mais novo deles chega como uma potência sonora tanto para as pistas de dança quanto para as plataformas online. “Without You” traz synths, drums, bassline, FXs e um sintetizador principal que funciona como refrão e complementa o vocal emocionante, com uma melodia principal que brilha na composição, em uma letra que é uma verdadeira declaração de amor em batidas leves. Essa colaboração com Ghabe e Mevil já está disponível em todos os serviços de streaming musical.