Chefs Jimmy McManis e Igor Barreto lançam o videocast Foodtopia

Primeiro programa multiplataforma sobre gastronomia receberá grandes convidados para bate-papo semanal

Os chefs Jimmy McManis, o Jimmy Ogro, conhecido pelo quadro no programa da Ana Maria Braga (Rede Globo) e Igor Barreto, criador do podcast Manual do Cozinheiro Amador e do canal do Youtube Ao Ponto Talks estreiam nesta terça, 19 de outubro, o primeiro videocast brasileiro de gastronomia, o Foodtopia.

Com conteúdo produzido em áudio e vídeo, o programa semanal é um bate-papo descontraído com convidados, girando sempre em torno dos bastidores da culinária, seus encantos e sutilezas no dia a dia. “Existe uma mudança de comportamento do consumidor, e estamos empolgados com a ideia de trazer para perto das pessoas os principais chefs de cozinha, falando de suas histórias e dos desafios de suas trajetórias. E somos o primeiro videocast de gastronomia do Brasil!”, comemora Jimmy Ogro.

”Somos o primeiro videocast de gastronomia do Brasil!”, comemora Jimmy Ogro

Igor Barreto acrescenta que o Foodotpia surgiu da necessidade de conversar mais sobre gastronomia, desmistificando a hiper glamourização da profissão. “Queremos que as pessoas tenham mais intimidade com a comida de novo! Por isso, nossas expectativas com o programa são as melhores possíveis, e esperamos trazer cada vez mais a humanidade da cozinha para a mesa”.

Criado como um programa multiplataforma, o Foodtopia estará disponível no Youtube e nas plataformas de áudio como Spotify e Apple podcast. Ações promocionais e material de divulgação poderão ser acessados no Facebook e no Instagram. “Vamos relembrar ao público que a comida ainda é o fio de ouro que costura a história da humanidade”, ressalta Jimmy.

Cada temporada será ambientada em uma cozinha aconchegante, que reflete o clima informal do programa e reforça a ideia do lugar para comer, beber e papear. Entre os convidados que vão contar suas histórias no Foodtopia está Rolando Massinha, referência quando o assunto é massas caseiras e food truck. “Impossível não ser divertido! Já viu alguém que trabalha com cozinha ser ‘normalzinho’?”, brinca Igor.

Cada temporada será ambientada em uma cozinha aconchegante, que reflete o clima informal do programa e reforça a ideia do lugar para comer, beber e papear

O conteúdo do Foodtopia será distribuído semanalmente em: um vídeo de 60 minutos com convidado; 20 vídeos destaques de três minutos cada e um vídeo receita de 10 minutos. A agência Ag2a é a responsável pela edição dos vídeos, e pelo comercial e comunicação do programa. “Acreditamos muito no formato videocast. Os números deste tipo de conteúdo são impressionantes!”, informa o executivo do projeto, Guilherme Breder, ressaltando que o conteúdo também vai enfatizar o quanto a comida é um assunto comentado no dia a dia. “Queremos trazer marcas do segmento para o programa e mostrar que é fácil e gostoso cozinhar e falar sobre comida”, conclui.