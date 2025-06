Chef Paulo Machado representa o Brasil no 1º Congresso Gastronômico Latino-Americano no México

O chef brasileiro Paulo Machado, referência internacional na gastronomia pantaneira, é um dos destaques da programação do 1º Congresso Gastronômico Latino-Americano – ACIMA 2025, que acontece de 11 a 13 de junho, em Mérida, no México.

Chef Paulo Machado – Foto: Instagram – @chefpaulomachado

Promovido pelo Instituto Gastronômico de Mérida, o evento reúne grandes nomes da culinária latino-americana sob o tema “América Latina no Paladar”, com painéis, demonstrações culinárias e degustações que celebram a riqueza e a diversidade dos sabores do continente.

No dia 12 de junho, Paulo Machado participa de uma mesa de debate ao lado de chefs renomados como Marcelo Bottli, do Paraguai, e Obed Reyes, do México.

No encerramento do congresso, o chef brasileiro será responsável por uma apresentação especial de pratos típicos do Brasil.

Após o congresso, entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro, Paulo assina a curadoria do Food Safari México, uma imersão cultural e gastronômica durante as celebrações do Día de los Muertos, uma das manifestações mais simbólicas da cultura mexicana. A iniciativa faz parte do projeto Food Safaris, criado por ele para realizar expedições gastronômicas ao redor do mundo em busca de ingredientes, tradições e histórias locais.