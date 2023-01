Chef Pasquale Cozzolino prepara menu exclusivo e masterclass em São Paulo; entenda mais

Ações especiais acontecem em celebração ao Dia Mundial do Pizzaiolo, celebrado nesta terça-feira (17)

No Brasil, criou-se a tradição de comemorar o dia da Pizza em 10 de julho, a partir da idealização da Secretaria de Turismo da Cidade de São Paulo, em 1985. Já na Itália e em vários países do mundo, a data é celebrada pela AVPN Associazione Vera Pizza Napoletana) em 17 de janeiro, dia de Sant´Antonio Abate, patrono dos pizzaiolos.

É autor do best seller “The Pizza Diet”, onde conta como perdeu 50 quilos comendo pizza todos os dias por cinco meses (Foto: Divulgação)



E na La Braciera a data não deixará de ser comemorada. A casa recebe o chef napolitano Pasquale Cozzolino para preparar um almoço de oito etapas com harmonização de vinhos e história da pizza na unidade da rede que fica nos Jardins. Ou seja, é um dia inteiro de pizza!

Chef prepara um menu exclusivo e masterclass especial, em São Paulo (Foto: Divulgação)

O menu, servido a partir das 12h, custa R$ 195 por pessoa – ou R$ 250 com harmonização de vinhos -, e é limitado a 80 lugares, com reserva antecipada. Também no dia 17, ele dará uma masterclass para os entusiastas das redondas, o investimento na aula será de R$ 199.

Ele foi chef privado de grandes artistas como U2, Madonna, Muse e Coldplay (Foto: Divulgação)



Nascido em Nápoles, berço da pizza na Itália, Cozzolino começou a estudar gastronomia ainda na adolescência. Foi chef privado de grandes artistas como U2, Madonna, Muse e Coldplay por turnês pela Europa e América do Sul até se fixar em Nova York, em 2011. Ali, se tornou sócio do restaurante Ribalta, no coração de Manhattan, eleito o dono de uma das melhores pizzas da cidade pela revista New York Magazine e pela festejada publicação italiana Gambero Rosso. Além disso, é autor do best seller “The Pizza Diet”, onde conta como perdeu 50 quilos comendo pizza todos os dias por cinco meses.