Na atração, o chef conduz o telespectador em uma viagem pela culinária asiática, na qual une a cozinha e a cultura

A partir das 21h30 desta sexta-feira (17), o chef Flavio Miyamura comanda o programa Hashi no canal Sabor & Arte. Na atração, ele conduz o telespectador em uma viagem pela culinária asiática, na qual une a cozinha e a cultura.

Diferenças e semelhanças se tornam o foco para uma deliciosa conversa, que visa mostrar como as tradições se preservam ou se renovam em contato com outras culturas, técnicas de preparo, ingredientes, utensílios e até mesmo com uma nova forma de combinar sabores.

No primeiro episódio, o apresentador mostra todas as possibilidades derivadas do arroz, um dos ingredientes mais emblemáticos da Ásia.

Ele virou chef executivo do Extásia, restaurante contemporâneo com toques asiáticos eleito pelos jurados dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo uma entre as três melhores novidades da capital paulista em 2018



Com passagens por renomados restaurantes tradicionais e de treinamento rígido, caso dos japoneses Shin Zushi e Jun Sakamoto, Miyamura conquistou chefs e clientes com sua constante busca pelos melhores sabores. Seu trabalho resulta em criações que encantam paladares.

O chef à frente do novo programa do Sabor & Arte tem entre suas receitas mais famosas o Cochinillo Crujiente con Manzana (Leitão Crocante com Maçã), venceu o prêmio Paladar, em 2008, na categoria “Carne de Porco”. Em junho de 2012, Miyamura passou a se dedicar ao seu restaurante: Miya. Com ele, o chef recebeu dois prêmios na categoria de Chef Revelação, concedidos pelas revistas Prazeres da Mesa e Gosto.

O estabelecimento também foi premiado como Melhor Contemporâneo pelo voto popular da revista Veja São Paulo, em 2013 e 2014. Também por escolha do público foi eleito como Melhor Menu Executivo até R$ 50 da publicação.

Miyamura conquistou chefs e clientes com sua constante busca pelos melhores sabores, seu trabalho resulta em criações que encantam paladares

O Miya esteve por três anos consecutivos (2015, 2016 e 2017) na seleção do Guia Michelin com uma estrela. Ao final de 2017, Miyamura se juntou a um grupo de Curitiba e abriu no lugar do Miya o Wine Bar Vino! Em seguida, ele virou chef executivo do Extásia, restaurante contemporâneo com toques asiáticos eleito pelos jurados dos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo uma entre as três melhores novidades da capital paulista em 2018.