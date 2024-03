Chef das estrelas Karlota Gourmet provoca Sorocaba e Biah Rodrigues para fazer festa de aniversário dos gêmeos em Orlando

A chef fez a brincadeira no Instagram, depois de atender o casal em Orlando

A chef brasileira Karlota Gourmet, conhecida por suas receitas requintadas e criativas, conquistou o casal Sorocaba e Biah Rodrigues com um café da manhã especial em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O cantor sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando está com a modelo e influenciadora digital Biah Rodrigues desde 2018. Biah, que está grávida de gêmeos, aproveitou a viagem para comprar o enxoval dos pequenos.

Em seu Instagram, Karlota compartilhou fotos do momento e convidou o casal para realizar a festa de um ano dos gêmeos em sua casa. “Genteeeeeeeee, da para colocar a @biahrodriguesz num potinho e levar para casa? Foi um presente para mim servir essa família linda e abençoada! E que venham muitos outros dias juntos. Sejam sempre bem vindos em Orlando “, escreveu ela na legenda.

Na publicação, Karlota também fez um convite especial: “@sorocaba e @biahrodriguesz vamos fazer o aniversário de 01 ano dos gêmeos aqui em Orlando comigo? Já marquei aqui eles nos comentários e diz: EU CONCORDO se você quer ver essa festa feita por mim aqui (nos comentários)”.

A ideia da chef foi recebida com entusiasmo pelos seguidores, que apoiaram a publicação de comentários positivos concordando com a brincadrira. Ainda não há confirmação do casal sobre o convite, mas a expectativa é grande para a possível festa. Se Sorocaba e Biah aceitarem, o aniversário de um ano dos gêmeos promete ser um evento ainda mais incrível, com a assinatura da talentosa Karlota Gourmet.

Sobre Karlota Gourmet

Karlota Gourmet é uma chef brasileira que vive nos Estados Unidos. Ela é conhecida por suas receitas requintadas e criativas, que já conquistaram paladares de celebridades como apresentador Silvio Santos, a atriz Larissa Manoela, Deolane Bezerra, Michelle Bolsonaro, entre tantos outros. Karlota é nordestina e mora em Orlando, onde é muito requisitada por brasileiros que estão à passeio ou moram no país.