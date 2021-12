Chef Benê Ricardo é reverenciada em novo gastrobar em Ouro Fino (MG)

Observatório Gastrobar e Café apresenta opções clássicas assinadas por Benê Ricardo e faz uma imersão na cultura e história da cidade sul-mineira

Novo representante da cozinha mineira contemporânea, o Observatório Gastrobar e Café abriu oficialmente suas portas neste mês de dezembro em Ouro Fino (MG). Localizado na região central da cidade (cerca de três horas da capital paulista), num amplo e sofisticado imóvel, o espaço apresenta ousadas versões de clássicos da gastronomia mineira, e ainda reverencia um dos nomes mais importantes da cozinha brasileira, a chef Benê Ricardo.







O restaurante proporciona ao público Ourofinense e turistas experiências que fujam da obviedade, mas que respeitem a essência da gastronomia mineira

Com uma decoração que trafega entre o moderno e o rústico, a casa tem cores inspiradas na bandeira de Ouro Fino, e faz uma imersão pela história da cidade que remete ao principal produto agrícola da região, o café. “Sempre fui um apreciador da boa comida, de um bom drink, e Ouro Fino era uma cidade carente de bons espaços gastronômicos”, conta Neuber Fischer, sócio do Observatório Gastrobar e Café, que completa: “Meu sonho era trazer para cá, um pouco do que conheci em São Paulo e em outras capitais do mundo, então, neste ano surgiu a oportunidade de abrir a casa, um empreendimento que une um ambiente descontraído e os bons drinks de um bar, com o aconchego e qualidade de um restaurante de alta gastronomia”.

“Ao buscar mais conhecimento sobre gastronomia eu fiz uma agradável descoberta: Benê Ricardo, a primeira mulher a ser diplomada em gastronomia no Brasil é natural de Ouro Fino”, revela Fischer. “Fez carreira em São Paulo e deixou sua marca na cozinha brasileira. Foi então que decidi homenageá-la em dois pratos, para difundir o nome dela e sua história, para pessoas que assim como eu, seu conterrâneo, não a conhecia”, finaliza.







gastrobar fica localizado na Rua 13 de maio, 535, Ouro Fino (MG)

Sem perder de vista a tradição da cozinha mineira, e valorizando os produtos regionais e locais, a casa reinterpreta pratos clássicos como Tropeiro; Vaca Atolada; Pururuca, entre outras opções. A sortida seleção de porções do Observatório revela o gosto por experimentações, os destaques ficam com os bolinhos de Leitoa, Vaca Atolada e Tutu de Feijão. Aos fãs dos doces mineiros, o local proporciona um generoso menu degustação de guloseimas típicas como: Doce de leite, Pé de moleque, Cocadas branca e queimada, Doce de abóbora, Banana cristalizada entre outros.



O espaço apresenta ousadas versões de clássicos da gastronomia mineira, e ainda reverencia um dos nomes mais importantes da cozinha brasileira

Com a preocupação de proporcionar ao público Ourofinense e turistas experiências que fujam da obviedade, mas que respeitem a essência da gastronomia mineira, a casa surpreende com as duas maiores especialidades da chef Benê Ricardo, e fielmente apresentados aos clientes pelas mãos do Chef Rafael Alexandre, são eles: Arroz ao forno e o memorável Cuscuz. O Observatório ainda apresenta um menu generoso e sedutor para o café da manhã com mais de 50 opções. Balanceado e com produtos de alta qualidade o cardápio conta com saladas, frios, pães, bolos, crepes, bebidas quentes e frias e uma variedade de tapiocas.

O gastrobar fica localizado na Rua 13 de maio, 535, Ouro Fino (MG) e funciona de segunda a domingo das 7h às 00h com Café da Manhã das 7h às 11h, Almoço das 11h às 15h, e Happy Hour às 16h às 00h. Contato para reservas e mais informações, pelo telefone: (035) 3181-0215.