Conheça o chef que cozinha para as estrelas e é considerado o melhor do Brasil

Chef Alexandre Henriques tem mais de 30 mil seguidores e já ganhou diversas premiações

Por mais que Alexandre Henriques tenha tentado outra profissão no início da carreira, a veia culinária falou mais alto. Hoje, o renomado chef faz aparições em diversos programas de televisão, é reconhecido por várias celebridades e recebeu diversas premiações, como a de Melhor Chef do Brasil e de Melhor Restaurante com o Gruta de Santo Antônio, especializado em comida portuguesa em Niterói-RJ.



Apesar de ter pais donos de restaurantes e já gostar muito da cozinha, Alexandre preferiu começar a vida como músico. Ele tocava violão e aos 15 anos foi trabalhar como programador de rádio. Tudo mudou quando o chef completou 19 anos. Em uma viagem a Portugal, Henriques preparou um jantar para 30 pessoas da família dele.

Alexandre sempre viaja para Europa no intuito de aprofundar as técnicas e visão sobre gastronomia

O chefe estudou Gastronomia e Enologia

“Meu primo ficou impressionado com a minha organização, pois como um garoto daquela idade já tinha aquela experiência de cozinha sem ter feito curso nenhum? Quando eu voltei dessa temporada fora do Brasil, vim com interesse de estudar gastronomia e enologia”, relembrou.

Faustão é um dos famosos que foi conhecer o trabalho do chef



Ao chegar no país, Alexandre fez o curso que queria e decidiu mudar o restaurante dos pais, que antes era bem simples. Ele montou um lugar bem equipamento e agradável, que fez o maior sucesso. Hoje, o chef está a frente de um dos maiores restaurantes do Brasil, que inclusive está entre os 3 melhores restaurantes do Brasil e o 4º da América Latina, de acordo com a Tripadvisor.



O sucesso resultou em muitas conquistas para o chef. Ele foi convidado para vários programas de televisão, como Mais Você, Que Marravilha, Tempero de Família, Encontro com Fátima Bernardes. Com isso, Alexandre também conheceu diversos famosos e ídolos da cozinha. “Eu participava dos programas e depois elas [celebridades] queriam saber onde ficava o restaurante, muitas também vieram conhecer pelo boca-a-boca. Conheci restaurantes com a estrela Michelin na França, nos Estados Unidos, Itália, Espanha, Portugal, Peru, Argentina, Chile”, contou.

O bolinho de bacalhau de Alexandre é famoso e já ganhou até premiação em 2017

O chefe já recebeu o prêmio de “Melhor Frutos do Mar “



Alexandre tornou o restaurante Gruta de Santo Antônio, fundado em 1977, um local de parada obrigatória para todos que estão em Niterói. O restaurante é referência até fora do país. O segredo de tudo isso? De acordo com o chef, é foco, respeito ao cliente e muito carinho ao que está fazendo.