Charutos, vinhos, uísques e boa música: a Blue Cup é atração no Sudoeste de Brasília

Com produtos dos locais mais aclamados do mundo, charutaria oferece um espaço intimista os visitantes

Um espaço intimista, confortável e discreto. Tudo isso com o melhor do mundo dos charutos, vinhos e uísques, sempre acompanhados de uma boa música. Assim é a Blue Cup, uma charutaria de Brasília que tem conquistado cada vez mais adeptos.

A Blue Cup busca levar o clima latino a seus visitantes Crédito: Blue Cup



Para angariar mais adeptos, a charutaria brasiliense aposta em produtos dos países que são referência no segmento de charutos, principalmente Cuba. Essa é a única charutaria do Brasil que oferece discrição e conforto. Nós temos uma linha de charutos das mais variadas nações, como cubanos, dominicanos, nicaraguenses, porto-riquenhos e hondurenhos, além dos bons puros nacionais”, explica Brendon Barros, barista e mixologista de drinks especiais da Blue Cup.

Charutos cubanos, dominicanos, nicaraguenses, porto-riquenhos e hondurenhos são atrações Crédito: Instagram



Não só dos charutos a boa imagem da Blue tem sido construída. Ela aposta também em vinhos especiais e uísques de regiões tradicionais. “Nós temos 25 rótulos de uísques diferentes e mais de 80 rótulos de vinhos do novo e do velho mundo”, afirma o especialista em drinks.



Além de bebidas e charutos, há espaço também para a cultura latina, expressada em sua decoração e também em cada um dos funcionários, que trajam camisas guayaberas, vistas como um símbolo latino. “Todos os funcionários são treinados na arte dos charutos e dos drinks. Eles usam uniformes que representam toda a latinidade e o carinho latino-amiericano, que são as camisas guayaberas azuis”, detalha o barista.

Música instrumental e noite de poker têm atraído o público | Crédito: Instagram



Dentro da programação, estão ainda noites especiais com espaço para a música e poker acompanhados do cardápio diferenciado proposto. “Quintas temos jazz ou música latina instrumental ao vivo. Quartas e quintas temos poker. Sempre oferecendo ao cliente um cardápio rico que vai de tábuas de frios importados a pratos típicos elaborados por profissionais”, acrescenta Brendon.



A Blue Cup fica em uma das áreas mais modernas da capital do país. Localizado no Edifício Antares Center, na região Sudoeste de Brasília, funciona de segunda a sexta, das 16h às 23h.



“Nós que somos amantes do bom vinho, do bom uísque e do bom charuto, estar aqui é um momento de bastante felicidade. Poder ter um lugar tranquilo no coração de Brasília, onde possa sentar ao ar livre nos proporciona um momento muito prazeroso”, pontua Brendon Barros.