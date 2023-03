Chaline Grazik choca a todos com previsões de famosos em entrevista para a TV Caras

A vidente das estrelas trouxe previsões dos famosos e para o Brasil em 2023 durante entrevista ao IBTV, na TV Caras

Despedida de apresentadores, doenças de pele e outros fatos chocantes estão entre as previsões de Chaline Grazik. Conhecida como a vidente oficial das estrelas, a médium foi a convidada do IBTV, transmitido pela TV Caras, na última segunda-feira (13). Chaline falou sobre a falta de amor entre as pessoas, trouxe previsões para o Brasil e sobre os famosos.

“Há muito desamor. As pessoas estão destilando ódio. Com a Covid, ao invés de olharmos para dentro de nós, da alma e para as pessoas ao nosso redor, fizemos o contrário. Nós, seres humanos, não evoluímos. Perceba quanto há de preconceito, o quanto há pessoas discriminadas por não estarem no padrão. As pessoas querem luz, mas não emanam luz”, comentou Chay.

Outro ponto levantado por Chaline foi sobre como as pessoas pensam diferente e não respeitam a opinião dos outros.

“Isso acontece, especialmente, na política. Tem acontecido assim: ‘se você não tem a minha opinião e não concorda com os meus princípios, você não presta’, e aí que acontecem os suicídios, homicídios, entre outros. Isso é evidente nas redes sociais, onde as pessoas escrevem textos longos ofendendo o outro, mas não conseguem escrever cartas boas, cheias de amor e de reconhecimento”, afirmou a vidente.

Previsões para o Brasil

Chaline falou sobre uma doença de pele e outra nos olhos que acontecerão, justamente, por conta destes afastamentos humanos, em que as pessoas não poderão se tocar mais. E reforçou que ainda haverá mais distanciamento.

“Teremos uma doença que ataca a pele e outra que atacará os olhos. Isso acontecerá pela falta do toque e do abraço. E, neste momento, o abraço será separado do ser humano. Enquanto tínhamos o toque, não aproveitamos. Ambas as doenças acontecerão em um ano e meio”, relatou.

Ela evidência sobre a importância de observar o olhar das pessoas. “Tem uma explicação para isso. Os olhos são o canal da alma e, por eles, é possível saber se uma pessoa é boa ou má”, ressaltou Chaline.

Segundo a vidente, tudo isso é um carma que as pessoas carregam e comentou sobre a lei do retorno.

“A lei do retorno é como se fosse um Ping Pong: bateu, levou. Desta lei, ninguém escapa. Por exemplo, se eu puxar o tapete de alguém, mesmo que ninguém tenha visto, posteriormente, o mesmo vai acontecer comigo. Mas, também se eu fizer o bem, recebo o bem. Deus é justo e coerente, ele vê tudo o tempo todo”, finaliza.

Previsões dos famosos

Chaline falou ainda sobre o desencarne de dois apresentadores e ambos trarão revelações de segredos, sofrimento e chocarão as pessoas. Ela comentou também sobre o desencarne de quatro famosos adolescentes, de forma conjunta, em uma confraternização.

Ela ainda salientou sobre problemas com famosos que estão no auge. “Falo há muito tempo, mas as pessoas não me dão ouvidos, sobre a morte de um cantor sertanejo famoso”.

Por fim, ela passou uma importante mensagem: “Não julgue os médiuns e não julgue as pessoas que têm o dom pela aparência, porque, através de mim, Deus já salvou muitas vidas e, em meio ao caos, deus usa as pessoas para fazer o bem”, finalizou Chaline Grazik.