Chaline Grazik, a “Vidente dos Famosos”, faz previsões para o BBB23

A sensitiva falou sobre o que os astros reservam para a nova temporada do reality show

Conhecida por suas previsões certeiras sobre a vida de artistas e celebridades, Chaline Grazik, participou nesta terça-feira (17) do Mais Você e através de um vídeo, gravado antes da entrada dos participantes, a sensitiva fez algumas previsões sobre os brothers e sisters do BBB23.

Fred é outro participante que tem grandes chances de levar o prêmio para casa. Créditos: Instagram

Segundo a vidente, Paula, a sister que participou da dinâmica da Casa de Vidro e foi escolhida pelo público para entrar na casa mais vigiada do Brasil, vai dar o que falar através de bastantes polêmicas. Além disso, ela falou que a participante pode se transformar no meio do jogo e desagradar os fãs do reality show.

Aline tem chances de chegar na final e ser a campeã. Créditos: Instagram

A sensitiva também viu um possível romance que pode abalar a estruturas do jogo e trazer um pouco de escândalo. Ela conseguiu perceber que a Aline tem um axé muito forte, a cantora tem chances de chegar na final e ser a campeã. De acordo com Chaline, outro participante que tem grandes chances de levar o prêmio para casa é o jornalista Fred, ex-marido da Boca Rosa. E apesar das previsões de envolvimento em polêmicas, a Paula também pode ser a grande vencedora, caso ela não venha a se desvincular da sua missão e não se perca em boatos.

Paula vai dar o que falar através de bastantes polêmicas. Créditos: Instagram

A vidente ainda avisa que será uma temporada com muitos romances, mas romances inusitados. Ela faz uma alerta para a possibilidade de uma agressão e uma expulsão. E para fechar as previsões, os astros disseram que terá um relacionamento dentro da casa que frutificará, será um encontro de almas, que o público perceberá que as duas pessoas se apaixonarão dentro do confinamento, levarão essa relação adiante e poderão até mesmo ter filhos.