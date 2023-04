Chalé Cristal: Lucas Amadeu visita o maior quarto de hotel do Brasil

O empreendedor e consultor de marketing foi um dos primeiros a se hospedar no quarto de 600m² do hotel Unique Garden em Mairiporã, a 26 km de São Paulo

O empreendedor e consultor de marketing Lucas Amadeu, que acumula quase 1 milhão de seguidores em seu Instagram e YouTube, onde fala sobre experiências profissionais, viagens e gastronomia, foi um dos primeiros a conhecer o recém-inaugurado Chalé Cristal, o maior quarto de hotel do Brasil.

As reservas para o Chalé Cristal são feitas exclusivamente pelo hotel Unique Garden



O Chalé Cristal está localizado no Unique Garden – uma rede de hotéis de luxo – na cidade de Mairiporã, a 26 km de São Paulo. O Chalé Cristal é um novo conceito de chalé, e propõe grande integração entre a arquitetura moderna e a natureza, com uma das vistas mais espetaculares do local, um projeto arquitetônico de Patrícia O’Reilly do escritório Atelier O’Reilly.

Lucas Amadeu mostrou detalhes de sua estadia no Chalé Cristal, e revelou que foi um dos primeiros a se hospedar no local. Hospede assíduo dos hotéis da rede, foi privilegiado devido ao seu grande engajamento. Lucas mostrou detalhes como o túnel de acesso ao Chalé, e a opção do elevador que leva até dentro do quarto, uma alternativa acessível e moderna.



Na área externa, fez questão de mostrar a beleza exuberante da natureza e os detalhes do chalé que passam pelas pedras, piscina, ofurô, fogo de chão, teto de vidro. A integração entre os ambientes, e entre a vegetação e o chalé tornam o local único.



Entre as belezas, a piscina externa que adentra ao ambiente se tornando um belo espelho d’água faz do Chalé Cristal um lugar ainda mais especial. As pedras se tornam um show à parte. A arquitetura em madeira, tons neutros e vidro garantem requinte e conforto. A lareira garante beleza e conforto. Além do design moderno, o Chalé é totalmente automatizado e as cortinas e luzes abrem e fecham e ascendem e apagam pelo comando de voz.



As suítes são revestidas em madeira do piso até o teto, que à noite garante um efeito de céu estrelado, um convite ao descanso. As duas suítes oferecem acesso à área externa a à vista da natureza perfeita. No interior, uma beleza relaxante, charmosa, moderna e elegante, no exterior, uma beleza mágica, traços geométricos marcantes e arquitetura moderna e imponente.



As reservas para o Chalé Cristal são feitas exclusivamente pelo hotel Unique Garden e os preços começam a partir de R$16.700,00. As reservas para os demais quartos podem ser feitas por sites parceiros e os preços começam a partir de R$1.700,00.